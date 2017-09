Erna Solberg håper på inkluderende og samlende Trump

USAs president snakket om FN reformer i milde og forsonende toner mandag på et møte om reformer av verdensorganisasjonen. Nå knytter det seg stor spenning til om han vil fortsette i samme sporet når han tirsdag ettermiddag holder sin første tale i FN.

– Jeg håper vi får høre en president som snakker om hvordan vi skal løse fellesutfordringene i verden, og ikke en som primært er interessert i å markere hva USA skal trekke seg ut av, sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten.

Trump får ordet ikke lenge etter at generalsekretæren har holdt sin åpningstale, slik tradisjonen er i FNs hovedforsamling.

For 12 år siden ble Trump rasende fordi han ikke fikk pusse opp FN. Nå håper han på en ny mulighet.

Må forsvare samarbeid

– Det er også viktig å få høre et forsvar for at det er et behov for multilaterale organisasjoner og felles internasjonale løsninger. Det er jeg spent på, sier statsministeren, som møtte pressen etter å ha deltatt på innspillingen av NRK-programmet Skavlan i New York.

– Så langt har Trump vært mer på det bilaterale i alt han har sagt, sier Solberg.

Tror han vil snakke om Nord-Korea

Utenriksminister Børge Brende mener det vil være viktig hvilke internasjonale konflikter og problemer Trump trekker frem og hvordan presidenten omtaler disse.

– Det blir spennende å se hvilket anslag han har – hva som bli hans hovedtema. Jeg tror han vil snakke om Nord-Korea. Men vil han ta til orde for politiske prosesser og diplomati? Vil han identifisere hva som motiverer Kim Jong-un, spør utenriksministeren.

Brende håper, som Solberg, at Trump vil snakke varmt om internasjonalt samarbeid. Han håper også presidenten vil støtte opp om FN.

– Vi kan gjerne få et mer effektivt FN, som utnytter ressursene sine bedre. Men jeg håper ikke på et FN som har mindre ressurser, sier Brende.

«USA først»-presidenten

Når Trump står på talerstolen i FNs hovedkvarter i New York, tror flere at talen til den amerikanske presidenten vil kunne sammenlignes med George W. Bushs tale om «ondskapens akse» i 2002, skriver The Guardian.

Den amerikanske presidenten vil mane til handling mot Nord-Korea og Iran, som han vil fremstille som trusler mot den globale sikkerheten, opplyser en medarbeider fra Trump-administrasjonen.

Ifølge The Wall Street Journal vil Trump kreve en større innsats fra flere nasjoner i kampen mot terror, den militære trusselen fra Nord-Korea og Irans forpliktelse etter atomavtalen.

Samme avis skriver at presidenten også vil ta opp mulige FN reformer. Mandag sa presidenten at FN ikke har levd opp til forventningene fra da verdensorganisasjonen ble opprettet i 1945.

– Make the United Nations great, sa Trump mandag, dagen før han talen.

Til tross for kritikken om at FN er for byråkratisk og for dyrt, sier presidenten at USA vil være en partner i arbeidet for å effektivisere organisasjonen.