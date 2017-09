Trump i FN: - «Rocket man» er på selvmordstokt

President Donald Trump gikk skarpt ut mot Nord-Korea i FN tirsdag. Han kalte landets leder Kim Jong-un for «rocket man». Den amerikanske presidenten kom med skarpe ord da han debuterte som taler i FNs hovedforsamling. Han manet til handling mot Nord-Korea og Iran, og sa at de to landene truer den globale sikkerheten.

– Det er helt uakseptabelt at land fortsetter å handle med Nord-Korea, sa Trump.

Presidenten ga nok en klar advarsel til Nord-Koreas leder. Nord-Koreas atomvåpen er «en trussel mot hele verden», sa Trump og truet med «total ødeleggelse» av landet.

Patriotisme og suverenitet

Trumps hovedbudskap i talen var at den eneste veien til fred og fremgang i verden, går gjennom sterke, selvstendige nasjoner.

– FNs suksess er avhengig av den uavhengige styrken hos medlemmene, sa Trump og gjentok budskapet om at han setter USA i første rekke:

– Som president vil jeg alltid sette USA først. Dere burde også sette deres eget land først, sa Trump og fikk applaus fra salen.

Presidenten understreket også at landene må jobbe sammen for å løse utfordringene.

– USA vil alltid være en venn av verden, sa Trump. - Men så lenge jeg sitter i denne posisjonen, setter jeg Amerika først.

– Avtalen en skam for USA

Trump benyttet FNs talerstol til å komme med nok en bredside mot atomavtalen med Iran.

– For å være ærlig, så er avtalen en skam for USA, og dere har nok ikke hørt siste ord.

Presidentens uttalelser kan tolkes som et nytt tegn på at han vil trekke seg fra eller reforhandle atomavtalen.

– Tro meg, det er på tide at hele verden slutter seg til oss og krever at Irans regjering avslutter sin streben etter død og ødeleggelse, sa Trump.

Snakket i forsonende toner

USAs president snakket om FNs reformer i milde og forsonende toner mandag, under et møte om utvikling av verdensorganisasjonen. Stor spenning knyttet seg til om han vil fortsette i samme spor da han tirsdag ettermiddag holdt sin første tale i FN.

– Jeg håper vi får høre en president som snakker om hvordan vi skal løse fellesutfordringene i verden, og ikke en som primært er interessert i å markere hva USA skal trekke seg ut av, sa statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten før Trump entret talerstolen.

For 12 år siden ble Trump rasende fordi han ikke fikk pusse opp FN. Nå håper han på en ny mulighet.