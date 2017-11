Tusenvis av afrikanske migranter som står overfor voldtekt, tortur og utpressing i interneringssentre i Libya, orker ikke lenger. For mange betyr det å gi opp en drøm om å komme seg til Europa. I stedet stiller de seg i kø for å ta FN-støttede charterfly til hjemlandet.

Nesten 10.000 migranter har sagt ja til å fly hjem fra Libya i år. Det er et høyere antall enn forventet, muligens fordi en mer aggressiv libysk kystvakt og en rekke andre faktorer ser ut til å ha gjort det vanskeligere å komme seg over Middelhavet. Den nye tendensen ble først rapportert av den britiske avisen The Times.

Seks ganger flere flys hjem i år

– Vi satser på å fly opptil 12.000 migranter hjem i løpet av det inneværende året, sier Leonard Doyle, pressetalsmann for IOM, FNs organ for migrasjon.

I fjor var det samme antallet 2000.

– Kommer dere til å fly hjem enda flere neste år?

– Det avhenger mest av finansieringen, sier Doyle til Aftenposten. – Hvis vi får penger til det, så vil vi fly enda flere hjem.

Fakta: Migrasjonen til Europa Migranter og flyktninger har gjennom mange år brukt dårlige båter og flåter for å komme seg sjøveien fra Afrika og Asia til Europa. Antallet som tok seg til Europa, skjøt voldsomt i været i 2015 og første tredjedel av 2016. I 2015 var det over 1 million migranter som kom til Europa sjøveien. Det var først og fremst mange som kom seg fra Tyrkia til de greske øyene rett utenfor den tyrkiske kysten. Den trafikken ble for det meste stanset da Tyrkia inngikk en avtale med EU og mange av landene som ligger på Balkan gjorde det langt vanskeligere å krysse grensene. Trafikken fra Libya har vært høy helt siden Muammar al-Gadafi ble styrtet i 2011. I 2016 kom det over 180.000. EU har forsøkt en rekke tiltak for å bremse trafikken også her. Først nå i sommer har man sett en stor nedgang i antallet som har kommet fra Libya til Italia. 85 prosent av migrantene som har kommet til Italia i år har kommet fra afrikanske land, ifølge tall fra UNHCR.

Mange får penger til å etablere virksomhet i hjemlandet

Han mener det å bidra til det frivillige flytilbudet er et godt alternativ for regjeringer i Europa.

– Hvis man deporterer noen, så kommer migranten hjem i skam. Med denne løsningen kommer folk hjem i verdighet. Mange av dem får også med seg en pengesum for å kunne starte opp en virksomhet i hjemlandet, sier Doyle.

Mange tusen forsøker fremdeles å komme seg til Europa. Derfor våger noen fremdeles livet.

1 million illegale migranter er fremdeles i Libya

IOM regner med at det befinner seg rundt 1 million illegale migranter i Libya. Landet tiltrakk seg mange fremmedarbeidere under Muammar al-Gadafis styre frem til 2011. Hundretusener har siden Gadafis fall kommet seg med båter ut fra Libyas kyst og er blitt plukket opp av båter som har tatt dem med til havner i Italia. Nesten alle migrantene har opprinnelig kommet fra afrikanske land, mange av dem fra Vest-Afrika eller Det afrikanske horn.

Men siden midten av juli har man sett et dramatisk fall i antallet migranter som har kommet seg over til Italia. Mens det tidligere var et snitt på drøye 20.000 migranter som tok seg over til Italia i sommermånedene, falt antallet migranter til et snitt på mellom 4000 og 6000, viser tall fra UNHCR.

Nigeria er mest populært for dem som vil hjem

Mange tusen migranter er blitt plassert i interneringsleirer der forholdene beskrives som svært dårlige. Etter å ha fått tilgang til disse interneringssentrene, har IOM gitt migrantene muligheten til å heller fly hjem.

IOM har organisert 29 flyvninger allerede og planlegger fem nye denne uken. Det er spesielt mange som reiser tilbake til Nigeria. 4000 har tatt imot tilbudet om å fly dit.

– Motbydelig næringskjede venter for mange i Europa

IOM tar selv opp på sine nettsider at noen hevder de sender folk tilbake til fattigdom, fremfor å fokusere på å hjelpe dem med å komme seg til Europa.

– Disse folkene plukkes av bussen av kriminelle gjenger i Libya og blir ofte fengslet og torturert, sier han. – Men det er bare begynnelsen. Det er en motbydelig næringskjede bestående av utnyttelse som fortsetter også dersom de kommer seg til Europa.

Han tenker da på de mange tusen migrantene som får seg meget dårlig betalt arbeid i det italienske jordbruket.

– Vi kritiserer dem ikke for å reise, men vi vil at de skal reise trygt, og at de ikke skal være styrt av kriminelle gjenger, sier Doyle ifølge nettsidene.