Jordskjelv med en styrke på 7,3 rystet Nord-Irak

Saken oppdateres

Reuters viser til U.S. Geological Survey (USGS) som sier at skjelvet hadde en styrke på 7,3. Episenteret for skjelvet skal ha vært i nærheten av byen Halabja ved grensen mellom Irak og Iran, 103 kilometer sørøst for byen As-Sulaymaniyah, ifølge USGS.

Minst åtte iranske tettsteder har blitt skadet som følge av skjelvet, melder Reuters og viser til Irans statlige tv-stasjon. Noen av tettstedene mistet også strømmen.

Så langt er det ikke kommet meldinger om skadede eller omkomne, men jordskjelvet kunne merkes fra Libanon til Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

180 millioner kan ha kjent skjelvet

Det europeiske seismologiske senteret (EMSC) melder at skjelvet hadde en styrke på 7,2.

De skriver på Twitter at skjelvet kunne merkes opptil 1.500 kilometer unna, og at 180 millioner mennesker kan ha kjent rystelsene

EMSC skriver på Twitter at det er sannsynlig at bygninger er skadet, men nevner også at området der det hadde sitt episenter, ikke er tett befolket.