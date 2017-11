Ti personer døde etter jordskjelv med en styrke på 7,3

Saken oppdateres

Minst ti personer er døde etter et jordskjelv med styrke på 7,3 i nærheten av grensen mellom Irak og Iran, melder nyhetsbyrået Reuters. Seks av de døde skal være fra grensebyen Qasr-e Shirin i Iran.

Fire er døde og mer enn 50 skadet på iraksk side, ifølge Kurdistans helseminister Rekawt Hama Rasheed. De fleste av disse skal være i byen Darbandikhan.

Et av de store sykehusene i området skal ha blitt delvis ødelagt og skal ha mistet strømmen.

Reuters viser til U.S. Geological Survey (USGS) som sier at skjelvet hadde en styrke på 7,3 og skal ha hatt sitt senter på 25 kilometers dybde.

Bygg «danset i luften»

Mange mennesker skal ha rømt ut av husene sine i panikk i Iraks hovedstad Bagdad som følge av skjelvet.

– Jeg satt med barna mine og spiste middag, så plutselig begynte bygget å danse i luften, sier Majida Ameer til Reuters.

Hun løp ut av hjemmet sitt i Salihiya-distriktet i Bagdad med sine tre barn.

– Jeg trodde først det var en stor bombe som hadde gått av, men så hørte jeg folk rundt meg som ropte «jordskjelv», forteller Ameer.

Kunne merkes i store deler av Midtøsten

Det er blitt rapportert om lignende situasjoner i Kurdistans hovedstad Erbil og andre byer i det nordlige Irak. Også i Irans hovedstad Teheran kunne skjelvet merkes.

Så langt er det ikke kommet meldinger om skadede eller omkomne, men det kommer rapporter om at skjelvet kunne merkes i Israel, Tyrkia, Libanon, De forente arabiske emirater, i tillegg til Irak og Iran.

Minst åtte iranske tettsteder er blitt skadet som følge av skjelvet, melder Reuters og viser til Irans statlige tv-stasjon. Noen av tettstedene mistet også strømmen.

180 millioner kan ha kjent skjelvet

Episenteret for skjelvet skal ha vært i Penjwin i nærheten av den irakske byen Halabja ved grensen mellom Irak og Iran, 103 kilometer sørøst for byen As-Sulaymaniyah, ifølge USGS.

Det europeiske seismologiske senteret (EMSC) melder at skjelvet hadde en styrke på 7,2.

De skriver på Twitter at skjelvet kunne merkes opptil 1.500 kilometer unna, og at 180 millioner mennesker kan ha kjent rystelsene

EMSC skriver på Twitter at det er sannsynlig at bygninger er skadet, men nevner også at området der det hadde sitt episenter, ikke er tett befolket.

– Akkurat her er det vel ingen høyhusbebyggelse, men husene er ikke konstruert for å stå imot så kraftige skjelv. Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet.