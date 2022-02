Russland bruker et massivt antall våpen mot Ukraina

Dette er bombeflyene, stridsvognene, stormpanservognene og missilene som Russland bruker i angrepet på Ukraina. Noe er ikke brukt i krig før.

En ukrainsk soldat ved et utbrent militært kjøretøy i Kyiv. Bildet er tatt lørdag 26. februar.

26. feb. 2022 21:00 Sist oppdatert nå nettopp

Bilder av tanks og andre panserkjøretøyer, biter fra nedskutte fly og rester av missiler. Dette er bare noen av glimtene vi får fra twittermeldinger lagt ut fra ukrainsk side.

The Washington Post i USA og Forsvarets forum i Norge er to av flere medier som forsøker å gi en oversikt over hvilke typer våpen Russland bruker, på basis av blant annet twittermeldingene.