Hvem sendte rakett mot barnehagen? Eksperter har brukt en helt spesiell analyse for å finne svaret.

KYIV/ISTANBUL/OSLO (Aftenposten): Russland anklager Ukraina for folkemord og brudd på våpenhvilen. Eksperter sier det finnes få bevis.

En soldat inspiserer krateret i veggen på en barnehage i Luhansk som torsdag ble truffet av en rakett.

18. feb. 2022 15:52 Sist oppdatert nå nettopp

De siste dagene har Russland kommet med en rekke anklager om ukrainske provokasjoner. USA og Nato mener dette er helt i tråd med russernes plan.

De har lenge advart om at Russland vil iverksette en såkalt falskt flagg-operasjon. Altså at de vil iscenesette hendelser og legge skylden på Ukraina, som et påskudd for selv å gå til angrep.