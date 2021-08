Enorme skogbranner herjer i Hellas på åttende døgnet. Internasjonale brannmannskaper kjemper nå mot flammene for å redde folks hjem utenfor Athen. Også andre land er rammet av et stort antall til dels svært store skogbranner.

10. aug. 2021 20:59 Sist oppdatert nå nettopp

Profesjonelle brannmannskaper og lokalbefolkningen fortsetter å slåss mot de enorme skogbrannene på øya Evvia.

Kraftig vind gjør slukningsarbeidet ekstremt vanskelig. Infernoet i flammer overgår ifølge vitner den verste skrekkfilm og sluker stadig mer av den greske øya.

Tirsdag ble enda en landsby evakuert. Natt til tirsdag fikk Hellas forsterkninger fra utlandet. Nå kjemper en flernasjonal styrke på 900 brannfolk desperat for å hindre at brannen sprer seg til byen Istiaia nord på Evvia.

Myndighetene bruker ferger for å evakuerte fastboende og turister fra de mest utsatte områdene. Evvia er Hellas’ nest største øy. Dette satelittbildet fra Planet Labs Inc viser hvordan brannen har spredt seg tvers over øya, en strekning på opp mot 30 kilometer. Enorme områder med skog er svidd av. Hundrevis av bygninger er tatt av flammene. Noen steder er brannene så intense at røyken stenger ute dagslyset og utvikler egne værsystemer med vind og tordenvær.

Knusktørr vegetasjon

Evvia er den nest største øya i Hellas. Øya er 150 km lang og varierer i bredde fra 6 til 50 km. Nå raser skogbrannene i den knusktørre vegetasjonen.

– Dette er som en skrekkfilm, men nå er det virkelighet, uttalte en gravid kvinne til Reuters. Hun gikk om bord i en redningsferge i byen Pefki, der fallende aske dekket havnen.

– Vi snakker om 30 meter høye flammer som plutselig dukker opp, sa en annen kvinne på Evvia til det statlige TV-selskapet ERT. Ektemannen hennes klaget over mangelen på brannfly og helikoptre som kunne bidra i slukningsarbeidet.

Tusenvis har flyktet

Tusenvis av mennesker har nå flyktet fra hjemmene sine på øya. Fergene ligger klare for å ta med folk som rømmer fra brannene. Flere dusin landsbyer blir evakuert.

Store skogområder nord på øya er ødelagt. Det er ikke bare der det brenner. Hundrevis av boliger er blitt flammenes rov på Evvia, i Athens omegn, på Peloponnes-halvøya og andre steder i Hellas.

Myndighetene i Hellas bruker tunge anleggsmaskiner for å lage branngater i terrenget.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis ber det greske folk om unnskyldning. Han sier at landet er rammet av over 580 branner de siste dagene, noe som er uten sidestykke.

Brannen på Evvia begynte 3. august og samtidig med den verste hetebølgen på cirka 30 år. Enkelte dager har temperaturene klatret opp mot 45 grader.

Peker på klimaendringene

Ifølge The Guardian sa statsministeren at krisen viser realitetene ved klimaendringene. Han kaller brannene «en naturkatastrofe uten sidestykke».

Branner har brutt ut i mange deler av Hellas gjennom den ukelange hetebølgen, som er den verste i Hellas på tre årtier.

Skyhøye temperaturer kombinert med kraftig vind har ført til eksplosive branner over hele landet. Hus og forretningsbygg er ødelagt av flammene.

25 soldater døde i skogbranner i Algerie

Lignende scener utspiller seg nå i flere land. I Algerie er 25 soldater døde i innsatsen for å slukke skogbrannene som herjer i landet, opplyser president Abdelmadjid Tebboune.

Brannmannskaper har kjempet for å slå ned flammene i provinsene Bejala og Tizi Ouzou.

Et av ofrene etter skogbrannene i Algeria fraktes bort fra en landsby ved Tizi Ouzou.

Soldatene bidro til å redde flere hundre sivile, skriver presidenten. Fra før er det meldt om at minst sju personer hadde mistet livet i skogbrannene.

Folk som har flyktet fra flammene, samler seg på skoler i området. Innenriksminister Kamel Beldjoud sier at flere av brannene er påtent.

– Bare kriminelle kan stå bak at et femtitall branner bryter ut samtidig flere steder i provinsen, sier han til algerisk TV.

Enorm skogbrann raser i California under historisk tørke

Også på andre siden av Atlanterhavet er situasjonen dramatisk.

I California i USA raser nå en av de største skogbrannene i delstatens historie. Den såkalte Dixie-brannen har ødelagt nærmest hele den historiske gullgraverbyen Greenville. Myndighetene advarer om at det kan ta flere uker å slukke den. Over 400 bygninger er ødelagt.

Brannen startet 13. juli og har siden spredt seg til et 1.875 kvadratkilometer stort område, noe som tilsvarer et område større enn Los Angeles. Søndag morgen lokal tid var kun 21 prosent av brannen slukket eller under kontroll.

Tre personer er savnet og flere tusen har måttet flykte fra flammene.

Dette sammenfaller med at store deler av vestkysten i USA opplever historisk tørke. Bøndene må bore stadig dypere for å finne grunnvann, avlingene svikter, og USAs matforsyning trues.

Lørdag besøkte guvernør Gavin Newsom de utbrente restene av Greenville, som ble slukt av flammene onsdag og torsdag. Han sa blant annet at «vi må rett og slett erkjenne at dette er branner som har oppstått på grunn av klimaendringer».

Tidligere i sommer ble Nord-Amerika rammet av en hetebølge som førte til temperaturrekorder og flere hundre dødsfall.

Branner i italienske nasjonalparker

I Italia truer skogbranner nasjonalparker som står på Unescos verneliste. Flere evakueres sør i landet.

Skogbrannene truer flere byer i Calabria-regionen, samt nasjonalparker som står på Unescos verneliste. Lederen for parkvesenet ber om umiddelbar hjelp.

– Vi har et umiddelbart behov for brannfly på alle fronter, hvis ikke vil hele parken brenne i en katastrofe uten sidestykke, sier Leo Autelitano, som har ansvaret for nasjonalparken Aspromoente.

Det brenner i vegetasjonen mange steder i Italia. Her kjemper brannmannskaper mot en brann i Blufi på Sicilia.

I Mescoraca sør i landet blir innbyggerne evakuert ettersom brannen nærmer seg bebyggelsen tirsdag kveld.

Værkatastrofer som brann, tørke og flom, forsterket av klimaendringene, har hjemsøkt kloden i sommer.

Mandag slapp FNs klimapanel sin nye klimarapport som gjør det klart at jorden varmes opp stadig raskere, og de massive skogbrannene settes i sammenheng med klimaendringer som fører til tørrere og varmere vær i de mest utsatte områdene.