Ung mor skutt og drept da hun trillet barnevogn på Manhattan

Våpendebatten i USA har blusset opp igjen etter at en 20 år gammel kvinne ble skutt på nært hold onsdag kveld.

Her viser politiet frem ulovlige våpen i New York i mai i fjor.

Gjerningspersonen skjøt den 20 år gamle kvinnen og forsvant raskt fra stedet. Kvinnen ble angrepet da hun trillet sin tre måneder gamle baby på Manhattan i New York.

20-åringen ble truffet i hodet fra nært hold, og døde på et sykehus kort tid etter. Babyen ble ikke skadet i angrepet. Den mørkkledde gjerningspersonen med hette forsvant raskt fra stedet og er fremdeles på frifot.

Ifølge flere medier skjedde drapet i krysset mellom Lexington Avenue og 95th Street. Stedet ligger tre kvartaler unna Central Park. Flere personer er overrasket over at dette skjer i et velstående nabolag på Manhattan. Nabolaget er kjent for sine rekkehus, førkrigsbygninger, glassaktige høyhus og sin nærhet til Central Park, ifølge The New York Times.

Det er foreløpig uklart hvorfor kvinnen ble skutt.

Slutt på streng våpenpraksis

Den unge moren ble drept bare dager etter at USAs høyesterett slo ned på New Yorks restriktive våpenlov. Høyesterett slo da fast at alle amerikanere har rett til å bære våpen offentlig. Det førte til sterke reaksjoner i landet.

Delstaten New York får ikke lenger lov til å kreve at folk må ha en særskilt grunn til å få gå med våpen. Man må riktignok ha lisens, men det blir mye enklere å få en lisens nå enn før. I New York har myndighetene hittil vurdert om søkere har hatt en god nok grunn.

Ifølge The Washington Post er innbyggerne i New York i økende grad bekymret for kriminaliteten. De er også opptatt av hvordan de kan stoppe den. Det er en debatt som også vil prege mellomvalget i november.

Mer skyting nå enn før pandemien

New Yorks borgermester, Eric Adams, er en tidligere politimann. Tilgang til våpen var et viktig debattema før borgermester-valget for ikke så lenge siden. Adams lovet å gjøre noe med de mange skyteepisodene i byen. Han har siden gjort sikkerheten på offentlige steder til en prioritet sak.

New Yorks borgermester, Eric Adams, har lovet å slå hardt ned på våpenbruk i byen. Likevel er det flere skyteepisoder i byen nå enn før pandemien.

Og statistikken viser at antall skyteepisoder har en liten nedgang.

Pr. søndag hadde det vært 624 skytinger i byen i år, mot 710 i samme periode i 2021. Det er en nedgang på 12 prosent. Men antall skytinger er fortsatt om lag 28 prosent flere enn på samme tidspunkt i 2019. Det skriver The New York Times.

Ifølge avisen er problemet størst i fattige og arbeiderklassebydeler.