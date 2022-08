Trump nektet å svare på spørsmål i avhør

Donald Trump nektet å forklare seg under ed da han møtte fram hos New Yorks øverste justismyndighet for å avgi vitneforklaring i et sivilt søksmål.

USAs tidligere president Donald Trump forlot Trump Tower onsdag morgen lokal tid.

NTB

10. aug. 2022 15:50 Sist oppdatert nå nettopp

SISTE: Trump sier i en uttalelse at han nektet å svare på spørsmål fra statsadvokaten, ifølge Reuters.

Trump skulle forklare seg under ed i delstatens langvarige etterforskning av den tidligere presidentens forretningsvirksomhet, en av de mange juridiske flokene han er involvert i.

– Jeg nektet å svare på spørsmålene ut fra rettighetene og privilegiene gitt til enhver borger i USAs grunnlov, sa Trump i en uttalelse.

Ekspresidenten kjørte en kort tur i kortesje gjennom New York fra Trump Tower til kontoret til Letitia James, som leder granskingen. Den omfatter blant annet påstander om at selskapet hans, Trump Organization, overdrev verdien av flere eiendommer og villedet långivere og skattemyndighetene.

Her ankommer Trumps kortesje justisministerens kontor.

– Mitt storslagne selskap, og jeg, angripes fra alle sider, skrev Trump i sosiale medier før onsdagens møte. Han gjentar påstanden om at han er utsatt for tidenes verste heksejakt i USA.

Trump kaller New Yorks justisminister Letitia James for rasist i forkant av onsdagens avhør.

James' advokater har undersøkt Trump Organization siden mars 2019. Tidligere i år konkluderte hun med at selskapets forretningspraksis var villedende og preget av svindel.

Avhøret av Trump kommer kort tid etter at New Yorks statsadvokat avhørte to av Trumps barn, Ivanka Trump og Donald Trump jr. Avhøret med Trump onsdag er et av de siste stegene i etterforskningen, skriver New York Times.