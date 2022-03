Stoltenberg: – De neste dagene blir trolig verre

Jens Stoltenberg tror de neste dagene kan bli enda mer brutale i Ukraina. Han fordømmer Russlands handlinger.

4. mars 2022 14:12 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag hadde Natos utenriksministere et hastemøte for å diskutere krigen i Ukraina.

I en pressekonferanse etter møtet fordømmer Nato-leder Jens Stoltenberg Russlands krigshandlinger.

Nato-sjefen tror at de neste dagene kan bli enda mer brutale i Ukraina. Han viser til at Russland nå bringer inn flere og kraftigere våpen i landet.

– Skoler, sykehus og boligområder er beskutt. Det har vært uforsvarlig aktivitet på et kjernekraftverk, og mange sivile er drept og såret, sier Stoltenberg.

– Men de neste dagene blir sannsynligvis verre, med mer lidelse, død og ødeleggelser, sier legger han til.

Natt til fredag foregikk det harde kamper ved Europas største atomkraftverk Zaporizjzja.

Avviser flyforbudssone

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har flere ganger bedt om at det opprettes en flyforbudssone over landet. Dette gjorde han igjen på fredag.

Stoltenberg avviser dette ønsket. Han tror en slik sone vil kunne spre konflikten til andre land. Nato vil heller ikke rykke inn i landet, hverken med luft- eller bakkestyrker.

Stoltenberg presiserte at Nato ikke er part i konflikten og at de heller ikke har noen planer om å bli det. Men han understreker at Nato vil forsvare sitt eget territorium.

– Vi har et ansvar som Nato-allierte å forhindre at denne krigen eskalerer utenfor Ukraina, fordi det vil bli enda farligere, enda mer ødeleggende og vil føre til enda mer menneskelig lidelse, sier han.

Stoltenberg opplyste også om at Finland og Sverige vil ta del i et samarbeid med Nato fremover i forbindelse med krigen i Ukraina. Finland og Sverige er ikke medlemmer av Nato.

Nato-sjefen ba igjen Russland om å avslutte krigen og vende tilbake til forhandlinger.

– Dette er president Putins krig. En han har valgt, planlagt og fører mot et fredelig land. Vi oppfordrer president Putin til å stanse denne krigen umiddelbart, trekke tilbake styrkene sine uten betingelser og ta del i diplomati nå, sier Stoltenberg