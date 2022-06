USAs høyesterett fjerner den føderale retten til abort

USAs øverste domstol har besluttet å sette til side en kjennelse som siden 1973 har sikret kvinner en føderal rett til å ta abort.

USAs høyesterett har avgjort å sette til side kjennelsen som i 1973 sikret en føderal rett til å ta abort. Her fra en demonstrasjon for abortretter utenfor høyesterettsbygningen i 2021.

24. juni 2022 16:14 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag ettermiddag slo avgjørelsen ned som en bombe. Den var ventet. I mai lekket et notat fra USAs høyesterett hvor det sto at det konservative flertallet hadde bestemt seg for at abortretten skulle fjernes.

Siden 1973 har en kjennelse i den etter hvert så kjente saken Roe vs. Wade sikret kvinners rett til abort i USA. I 1992 ble det fastslått at man kan ta abort fram til fosteret er levedyktig utenfor livmoren, som regel mellom uke 22 og 24 i graviditeten.

I påvente av avgjørelsen fra høyesterett har 13 delstater allerede vedtatt lover som i praksis forbyr abort, og det er nå ventet at disse trer i kraft om kort tid.

Dommer Samuel Alito skriver på vegne av flertallet at høyesterett mener det er det politiske USA – ikke rettsvesenet – som skal avgjøre et så viktig spørsmål.

Seier for Trump

Avgjørelsen regnes som en stor seier for høyresiden i USA. Daværende president Donald Trump utnevnte tre dommere til høyesterett og endret hele maktbalansen i domstolen til et flertall på seks dommere som regnes som konservative mot tre liberale.

Amerikansk høyesterett er tilsynelatende i strid med opinionen i USA. Meningsmålinger viser at et flertall ikke ønsket at abortretten skulle bli fjernet.

President Joe Biden og demokratene har varslet at de vil vedta føderale lover som sikrer abortretten. Dette kan imidlertid bli vanskelig å få gjennom i Senatet, som er delt på midten mellom republikanere og demokrater.

Temaet vil trolig føre til en svært betent valgkamp før mellomvalget i høst.

Obama: Et angrep på folks frihet

Tidligere president Barack Obama er en av mange som reagerer på rettens avgjørelse. Han beskriver avgjørelsens som et angrep på en essensiel frihet til millioner av amerikanere.

Demokratenes leder i representantenes hus, Nancy Pelosi, beskriver avgjørelsen som grusom. Chuck Shumer, som leder demokratene i Senatet, sier at høyesterettsdommerne har stjålet kvinners grunnleggende rett til abort.

– Dette er den mørkeste dagen i vårt lands historie, skriver senatoren på Twitter.

Mens republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, sier avgjørelsen er «modig».

– Dette er en historisk seier for grunnloven og de mest sårbare i vårt samfunn, skriver han på Twitter.

Texas-forbud

Fram til nå har ikke stater hatt lov til å innføre lover som gir en unødig belastning for kvinner som ønsker å ta abort. Flere stater har imidlertid utfordret begrepet «unødig belastning» og har innført det som i praksis er et forbud mot abort, blant annet Texas og Oklahoma.

Begge stater har innført strenge lover som rammer dem som hjelper en kvinne med å avbryte et svangerskap, og ikke selve kvinnen.

I 2020 ble det gjennomført over 930.000 aborter i USA. Det tilsvarer 14,4 aborter per 1.000 kvinner i fruktbar alder, noe som er på nivå med andre industrialiserte land. De siste 30 årene har aborttallene i USA jevnt gått nedover, ifølge Guttmacher Institute.

Nesten halvparten av kvinnene som ønsker å ta abort i USA, lever under fattigdomsgrensa. Svarte og latinamerikanske kvinner er overrepresentert som andel av befolkningen – med henholdsvis 29 og 25 prosent.

Forbud trer i kraft i Missouri

Et forbud mot abort med unntak for tilfeller der det er medisinsk nødvendig, trer i kraft i delstaten Missouri kort tid etter høyesterettskjennelse.

I en uttalelse fra Eric Schmitt, Missouris attorney general, den øverste juridiske myndigheten i delstaten, kommer det fram at abortforbudet nå vil tre i kraft.

– Avgjørelsen om å sette Roe til side, gjør at Missouri nå kan fornye sine stolte pro-life-tradisjoner og gjenopprette grunnleggende juridisk beskyttelse for den mest grunnleggende menneskerettigheten: Retten til å leve, skriver Schmitt.