Byrådet sier 1582 sivile er drept i Mariupol: - Rett og slett ikke akseptabelt i moderne tid

I den beleirede ukrainske byen Mariupol er flere hundre tusen mennesker innesperret. Leger Uten Grenser sier situasjonen er desperat.

Dette bilder et av et svært stort antall russiske artilleri- og luftangrep mot boligområder i Mariupol. Bildet er tatt fredag.

6 minutter siden

I snart to uker har sivile i den ukraianske havnebyen Mariupol, som har nærmere en halv million innbyggere, gjemt seg fra russiske bomber i en iskald by uten mat og varme og som snart går tom for mat.

Minst 1582 sivile i byen er drept som følge den russiske beskytningen og en 12-dagers blokade. Det uttalte byrådet i en uttalelse fredag, skriver Reuters.

«Vi vil aldri glemme og vil aldri tilgi denne forbrytelsen mot menneskeheten», het det.

Arbeidere i byen har vært nødt til å legge døde sivile og soldater i en massegrav.

Mens byens likhus ble fylt opp og det fortsatt var flere som måtte hentes fra der de døde, kom byens myndigheter fram til at det ikke var tid til å sørge for individuell gravferd for hver enkelt.

På en gammel kirkegård i sentrum av havnebyen sør i Ukraina ble det derfor gravd en 25 meter lang grop, der titalls døde ble plassert. Noen ble tullet inn i tepper eller ligger i plastposer.

Døde sivile ble onsdag lagt i en massegrav i Mariupol.

Stephen Cornish er leder av Leger Uten Grenser i Sveits, og er en av dem som har ansvaret for organisasjonens arbeid i Ukraina. Han kaller situasjonen desperat.

– Beleiring er en middelaldersk praksis som med god grunn har vært ulovlig i krigføring i moderne tid, sier Cornish.

Han mener situasjonen holder på å nærme seg en «ufattelig tragedie», men påpeker at det fremdeles kan og må unngås.

Legen Uten Grenser har over 100 medarbeidere i Ukraina. De jobber med å sikre medisinsk utstyr til hele landet, inkludert ved fronten. I Mariupol er situasjonen imidlertid så voldelig og farlig at de ikke kan fortsette å bistå sykehusene, ifølge Cornish.

– Dette er rett og slett ikke akseptabelt i moderne tid, sier han.