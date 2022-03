Zelenskyj møtte statsministrene fra Polen, Tsjekkia og Slovenia

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte statsministrene fra Nato- og EU-landene Polen, Tsjekkia og Slovenia tirsdag.

Zelenskyj la sent tirsdag kveld ut en video på Telegram der han satt sammen med polske Mateusz Morawiecki, tsjekkiske Petr Fiala og slovenske Janez Jansa og andre møtedeltakere i et rom uten vinduer.

– Besøket deres til Kyiv i denne vanskelige tida for Ukraina er en sterk støtteerklæring. Vi setter virkelig pris på det, sier Zelenskyj i videoen.

I videoen, som også er lagt ut på Twitter , kan man også skimte mange journalister som venter utenfor møterommet.

De tre statslederne, som alle er avbildet her på stillbilder fra en video fra møtet, besøkte Kyiv for å vise solidaritet med ukrainerne. Reisen var koordinert med EUs toppledelse.

Koordinert med EU

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal og Polens visestatsminister Jaroslaw Kaczynski var også til stede under samtalene.

Toppolitikerne reiste til Kyiv via tog, i det som er det første besøket fra utenlandske statsledere i Kyiv siden Russland invaderte 24. februar.

Statsministrene opplyste på forhånd at de reiste som representanter for EU, og reisen ble koordinert med EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Landene de leder, er også medlemmer av Nato.

Polen-oppfordringer til EU og Nato

Polen tok til orde for at det trengs et fredsbevarende oppdrag fra Nato, «eller muligens fra en støtte internasjonal styrke».

Formålet med oppdraget vil være å tilby humanitær bistand, men det må «samtidig bli beskyttet av passende styrker, væpnede styrker», ifølge Kaczynski, som også leder det polske regjeringspartiet og anses som hovedstrategen bak regjeringens politikk.

Statsminister Morawiecki oppfordret EU igjen til å «svært raskt gi Ukraina kandidatstatus», og la til at Polen vil «forsøke å organisere defensive våpen».