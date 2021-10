Kunstneren Lars Vilks (75) og to politibetjenter døde i trafikkulykke

Den omstridte kunstneren Lars Vilks og to politibetjenter fra svensk politis personbeskyttelsesgruppe omkom i en trafikkulykke søndag.

Lars Vilks omkom i en trafikkulykke i Sverige søndag. Her er han avbildet i forbindelse med et portrettintervju med A-magasinet i 2016.

3. okt. 2021 22:57 Sist oppdatert nå nettopp

Den svenske kunstneren, kunstteoretikeren og samfunnsdebattanten Lars Vilks (75) og to politibetjenter døde i en trafikkulykke søndag.

De to politibetjentene og Vilks kjørte i en sivil politibil som kolliderte med en lastebil på E4 utenfor Markaryd i Sverige. Det er kunstnerens samboer som bekrefter dødsfallet til Dagens Nyheter.

Vilks er blant annet kjent for at han i 2007 tegnet profeten Muhammed som en hund i 2007. Siden har han levd under streng politibeskyttelse. Al-Qaida svarte med å utlove en belønning på 100.000 dollar til den som tok livet av Vilks.

Kolliderte med lastebil

De to politibetjentene som omkom i ulykken var del av personbeskyttelsesgruppen til det svenske politiet. Det bekrefter politiet selv i en pressemelding søndag.

– Det er med forferdelse og stor sorg at jeg tar imot beskjeden om at våre to kolleger og person vi beskyttet, omkom i ettermiddag, sier rikspolitisjef Anders Thornberg.

Ulykken skjedde ved Markaryd, som er et tettsted i Kronobergs län i Småland.

Det er uklart hvordan ulykken skjedde. Føreren av lastebilen er fraktet til sykehus og får behandling der.

Ifølge Expressen kom den sivile politibilen over i «feil side av veien». Der skal den ha kollidert med lastebilen, ifølge den svenske avisen. Etter kollisjonen skal både lastebilen og den sivile politibilen ha begynt å brenne, ifølge flere svenske medier.

Forsøkt drept flere ganger

75 år gamle Vilks har levd med politibeskyttelse siden han tegnet profeten Muhammed som en hund i 2007, to år etter den såkalte karikaturstriden.

I forbindelse med kollisjonen begynte det å brenne kraftig i begge kjøretøy. Det er fremdeles uklart hvordan ulykken skjedde, men det er foreløpig ingenting som tyder på at noen andre skal være innblandet.

Flere ganger er Vilks blitt utsatt for drapsforsøk og drapstrusler.

I 2010 ble huset hans forsøkt påtent og to brødre ble dømt for ugjerningen. Samme år sprengte en mann seg i Stockholm sentrum etter å ha oppfordret til drap på Vilks.

I 2010 ble han overfalt mens han holdt en forelesning på Uppsala Universitet. Vilks kom ikke alvorlig til skade. Senere samme år ble syv mennesker anholdt i Irland for å ha planlagt et attentat mot kunstneren.

I 2011 ble tre menn anholdt i Göteborg, og senere tiltalt for å ha planlagt for å drepe Vilks. De ble frikjent.

I februar 2015 ble Vilks utsatt for et terrorangrep i København, da som deltager i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Vilks kom uskadet fra angrepet, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept, og tre politifolk skadet.

I mars 2015 mottok han Det danske trykkefrihetsselskapets Sapphopris for sitt arbeid for ytringsfrihet.

Omstridt kunstverk

Han jobbet fra 1988 til og med 1993 ved Statens Kunstakademi i Oslo, og fra 1997 til 2003 var Vilks professor i kunstteori ved Kunsthøyskolen i Bergen.

Før han tegnet profeten Muhammed, var han nok mest kjent for det omstridte verket Nimis.

Lars Vilks begynte å bygge treskulpturene Nimis av drivved i 1980. Rundt 160.000 trebiter ble brukt.

Verket var ulovlig oppført i naturreservatet Kullaberg i Skåne. Det er en serie tårn bygget med drivved.

Kunstverket er ennå ikke ferdigstilt. Vilks har erklært området det står på, som en selvstendig stat som han kaller Ladonien.

Myndighetene forsøkte i en årelang rettsprosess å få det fjernet, samtidig ble verket etter hvert en stor turistattraksjon.