Problemer i kø for britiske kongelige. Det siste handler om et overgrepssøksmål som møtte stengte porter

Anklager om at prins Andrew har begått overgrep, vender tilbake til førstesidene. Oppstyret kommer etter flere ubehagelige saker for britenes kongelige.

Hertugen av York, prins Andrew, er saksøkt av en amerikansk kvinne som hevder at han hadde seksuell omgang med henne da hun var mindreårig. Han benekter dette.

Halv ti om morgenen 12. august møtte Cesar Sepulveda opp ved porten til Royal Lodge ved Windsor. Hans jobb er å levere folk stevninger slik at de saksøkte plikter å møte opp for domstolen. Innenfor porten bor prins Andrew (61).

En kvinne i USA hevder Andrew begikk seksuelle overgrep mot henne før hun var fylt 18 år. Påstandene har versert i flere år. I sommer ble søksmålet levert inn, og Sepulvedas oppdrag var å få stevningen levert til Andrew.

Andrew har hele tiden benektet kvinnens anklager. Saken kommer uansett ikke videre før han er stevnet på formelt riktig måte.

Derfor sto Sepulveda denne morgenen i august og banket på Royal Lodges robuste port.

– Kan jeg treffe Andrew?

Sepulveda ble avvist av politiet. De skal ha fått beskjed om ikke å slippe inn noen i slikt ærend på eiendommen. De avviste også å ta imot papirene. Etter forgjeves forsøk på å nå Andrews advokater kom Sepulveda tilbake 14 dager senere. Dette fremgår av rettspapirer fra en domstol i New York.

Etter litt telefonering fra politiet i vakten fikk han denne gang beskjed om å legge stevningen igjen. Den skulle da sendes til Andrews juridiske team, ble det sagt. Sepulveda spurte om han kunne få treffe Andrew. Svaret: Nei. Han spurte da hvor Andrew var. Svaret: Det kan vi ikke si noe om.

Nå spørs det om domstolen avgjør at Andrew kan ansees som stevnet, selv om saksøkerne ikke kan bevise at prinsen har fått papirene personlig.

Lørdag var saken dominerende på mange britiske førstesider. Tittelen i tabloide The Sun spilte på en kongelig måte å snakke om seg selv i tredjeperson: «Man er blitt stevnet».

Andrew sluttet å utføre oppdrag for hoffet i 2019 på grunn av påstandene mot ham. Sexanklagene blusser nå opp igjen i kjølvannet av flere kinkige saker for de kongelige:

Charles og pengene

Tronarving og prins Charles ga en orden, Commander of the British Empire, til en saudiaraber. Hva han hadde gjort? Donert et stort beløp til en av Charles’ hjertesaker.

Brev fra personer i staben hos begge kom også frem. De antydet en plan om å gjøre den sjenerøse giveren til britisk statsborger.

Prinsen måtte til slutt rykke ut og benekte at han hadde prøvd å hjelpe saudiaraberen med statsborgerskap. Saken om den saudiske kommandøren kom ut sist helg. Det var da bare noen uker siden forrige skandale. Da hadde The Times en sak som antydet at en nevø av Camilla, Charles’ ektefelle, solgte tilgang til prinsen av Wales.

Antydninger om rasisme

Spørsmålet om rasisme ser heller ikke ut til å forsvinne. Meghan, gift med prins Harry, fortalte i et intervju med Oprah Winfrey om da hun var gravid. Hun skal i familien ha blitt spurt om hva hun trodde om hudfargen på babyen. Harrys bror William sa kort tid etter at «vi er ikke en rasistisk familie».

I sommer kom nye påstander til overflaten. På 1960-tallet skal dronning Elizabeths rådgivere ha hatt som retningslinje ikke å ansette mørkhudede innvandrere i ledende stillinger. Fredag snakket en av hoffets rådgivere på Channel 4, en TV-kanal. Kenneth Olisa er den første svarte Lord-Lieutentant for London. Han sa at hoffet snakker mye om rasisme og hvordan nasjonen kan forenes.

Han ble spurt om hoffet støtter bevegelsen Black lives matter.

– Det er det lett å svare ja på, svarte han.

Oppglødde antirojale

Monarkiet står sterkt blant briter flest. Republic, aktivister for en republikk, er nå blitt oppglødd av en strøm med dårlig presse for kongehuset. De siste ukene er det kommet opp plakater en rekke steder. Der hevdes det at monarkiet er lukket, splittende og udemokratisk. På en annen plakat sies det at kostnadene kunne betalt for 13.000 sykepleiere.

Republic har hittil samlet inn 300.000 kroner til kampanjen sin.

Det ser likevel ut til å være langt frem for de antirojale. Støtten til monarkiet har riktig nok sunket 4 prosentpoeng de to siste årene, viser tall fra YouGov. På samme tid er det et klart flertall for å beholde det: 61 prosent sier ja. 24 prosent vil heller velge statsoverhode.

Dronningen svært populær

Spør man om de enkelte kongeliges popularitet, er det stor variasjon. Dronning Elizabeth ser ut til å være beundret. 85 prosent er positive til henne. 95-åringen som mistet ektemannen Philip i april, er blitt enda mer populær i sommer sammenlignet med i vår, ifølge YouGov.

Tronarvingen Charles har også grei oppslutning med 58 prosent. Hans sønn William og kona Kate er imidlertid svært godt likt. Den neste generasjonen ligger hakk i hæl med dronningens popularitet.

Nederst er imidlertid hertugen av York, prins Andrew. Bare én av ti briter har et positivt syn på ham.

Søksmålet mot ham stammer fra hans vennskap med den styrtrike amerikanske Jeffrey Epstein. Den tidligere sex-dømte Epstein satt i varetekt for nye saker han døde i fengsel. Han var anklaget blant annet for å ha vervet unge jenter som ble utnyttet seksuelt av gjestene hans.