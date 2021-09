Hva ville navnet ditt vært hvis du var en drage?

Merkels arvtager svarte fint på dét spørsmålet. Da han skulle svare på om kollegaen er nazist, gikk det riktig galt.

CDU-leder og kanslerkandidat Armin Laschet under et intervju med to 11-åringer. Neste helg skal tyskerne bestemme om de vil at han skal ta over etter Angela Merkel eller ei.

– Er Putin ond, spurte de to 11-åringene.

Foran barnereporterne satt Olaf Scholz. Han er én av kandidatene i Tysklands kanslervalg. Det finner sted om en knapp uke, 26. september. Hvis han vinner, vil Scholz ta over etter 16 år med Angela Merkel i førersetet.

De siste ukene har han og andre tyske politikere reist landet rundt. De har svart for seg i mangt et intervju. Tirsdag denne uken sto barnas spørsmål for tur:

– Putin er ansvarlig for det faktum at mange mennesker i Russland frykter for livene sine, sa Scholz pragmatisk.

Barna sa seg fornøyde med svaret. Dét varte ikke lenge. Og Scholz var ikke den eneste som måtte inn i ilden.

Grillet toppolitikere

Neste spørsmål på listen var hvorfor barn drukner i havet fordi de vil dra til Tyskland. Nesten 900 mennesker har dødd eller forsvunnet i år da de krysset Middelhavet på vei til Europa.

– Mange av dem reiser på veier som ikke er trygge, svarte Scholz.

Olaf Scholz under intervjuet med de to 11-åringene.

Da ville barna vite hvorfor Tyskland ikke bare sendte et fly for å plukke dem opp, så de slapp den farefulle ferden.

– Man må prøve å redde dem og gjøre hjemlandene deres tryggere, argumenterte Scholz.

Reporterne var ikke like fornøyde med det som Putin-svaret. Likevel kunne Scholz, som stiller for sosialdemokratene (SPD), i etterkant si at spørrerunden gikk ganske greit.

Det samme kan ikke sies for motkandidaten Armin Laschet. Også han ble grillet av 11-åringene.

Han leder partiet kristeligdemokratene CDU. Det har han gjort siden januar i år. Tidligere hadde Angela Merkel jobben. Partiets håp har vært at han også vil følge hennes fotspor inn i rollen som kansler.

Men de siste månedene har flere stilt spørsmål ved om han er egnet til det. Årsaken er en rekke politiske feilsteg. Det kan ha gitt utslag på partiets oppslutning. Den synker nemlig som en stein.

Nå er spørsmålet om intervjuet med 11-åringene vil føye seg inn på listen over Laschets blundere.

«Hvorfor lo du?»

Det var duket for en trivelig kveld. I et tipi-telts hule favn, omgitt av kosebamser, vimpler og dunkle lys startet intervjuet enkelt nok. Spørsmål som «hva ville navnet ditt vært hvis du var en drage», og «bygger du av og til en hule når du vil være alene» er ikke av de mest konfronterende.

Det endret seg da 11-åringene sa tre små ord:

– Hvorfor lo du?

Dét traff en nerve. Spørsmålet refererte til en hendelse under flomkatastrofen i Tyskland i sommer. Da døde minst 150 mennesker, og tusenvis mistet hjemmene sine.

Et av de verst rammede områdene var byen Erftstadt. Den ligger i Nordrhein-Westfalen, hvor Laschet er ministerpresident. Han dro dit for å møte flomofrene et par dager etter tragedien. Med seg hadde han Tysklands president Frank-Walter Steinmeier.

Mens han talte, sto Laschet i bakgrunnen. Og lo.

Armin Laschet lo da landets president talte til Tysklands flomofre, 12. juli.

Da 11-åringene spurte om hendelsen, smilte Laschet stivt.

– Jeg lo fordi jeg sa en dum kommentar. Det var dumt, forklarte han.

– Kan en være kansler hvis du ikke vet hvordan man oppfører seg, undret barnereporterne da.

– Nei, svarte Laschet, en anelse utålmodig.

– Men jeg vet hvordan man oppfører seg.

Barna spurte også om Laschets røykevane. Han er kjent for å ta seg en sigarillo i ny og ne. Det er ikke sunt, sa barna. Det sa Laschet seg enig i, men forsvarte vanen med at han ikke inhalerer røyken. Og dessuten er det så mye som er usunt, fortsatte han.

Spørsmålene om oppførsel stanset ikke der.

– Nazister er ikke velkomne

Laschet ble også spurt om sin holdning til Hans-Georg Maaßen. Han er en kontroversiell fyr i Tyskland. Tidligere ledet han landets sikkerhetstjeneste BfV. I 2018 fikk han sparken.

Tre år senere er han medlem av CDU og stiller som partiets kandidat i Thuringia. Mest oppmerksomhet har han likevel fått for en rekke utsagn stemplet som høyreekstreme.

Laschet har tidligere sagt seg uenig med flere av Maaßens uttalelser, men han har ikke tatt avstand fra ham offentlig. Det mener han er opp til velgerne.

11-åringene ville likevel ha svar på om Maaßen er høyreekstrem. Spørsmålet innledet en kaotisk seanse. I stedet for å svare, spurte Laschet tilbake:

– Kjenner du ham?

– Ja, svarte en av barnereporterne.

– Og hvorfor er han høyreorientert, spurte Laschet.

– Jeg spør deg, svarte 11-åringen. Så spurte barnet om Maaßen er nazist.

Da måtte kanslerkandidaten tenke seg om.

– Hvis noen sier at han er nazist, er det urettferdig. Nazister er ikke velkomne i partiet.

Skaper reaksjoner

På torsdag, to dager etter at intervjuet ble sendt på TV-kanalen ProSieben, uttrykte Laschet misnøye med opplegget.

Han sa at barna hadde øreplugger hvor voksne hvisket hvilke spørsmål de skulle stille og beskrev det hele som et «spesielt format».

– Barn snakker ikke slik, sa han.

En talsperson for ProSieben bekreftet at barna hadde øreplugger. Selvsagt hadde de det, uttalte han til Der Spiegel. Den teknikken brukes av de fleste voksne TV-reportere, sa han, og spurte hvorfor en skulle nekte 11 år gamle barn det vanlige hjelpemiddelet.

Både Scholz og Laschets intervju har fått stor oppmerksomhet i tyske aviser og sosiale medier. Men det er sistnevnte som har høstet mest kritikk over det.

Nå er spenningen stor om hendelsen vil påvirke partimålingene den siste uken før valget. SPD ligger i teten med 25,6 prosent. CDU ligger bak med 21,7 prosent, ifølge The Guardians oversikt.

Dermed ligger CDU an til å gjøre sitt dårligste valg på flere tiår.