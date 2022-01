Snøkaos i Tyrkia skaper full kork i flytrafikken

ISTANBUL (Aftenposten): Det verste snøværet på flere tiår lammer trafikken inn og ut av Istanbul.

Turkish Airlines’ fly sto parkert på Europas største flyplass, Istanbul, både mandag og tirsdag.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

Nå nettopp

Mandag falt uvanlig store mengder snø over Istanbul. Det førte til at Europas største flyplass, målt i antall passasjerer i pandemiåret 2021, ble stengt.

Snømengdene førte til at taket på et terminalbygg for lastefly kollapset. Ingen ble skadet, men alle fly inn og ut av flyplassen ble kansellert.