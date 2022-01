I Natalia Grinishinas hjemby er det våpenhvile. Onsdag alene ble den brutt 516 ganger.

ZOLOTE, UKRAINA (Aftenposten): På onsdag lovet de å holde våpenhvilen i Ukraina. Dagen etter smalt det ved husene til Natalia og Vera.

Natalia Grinishina (61) gråter det ene sekundet, før hun ler og spøker det neste. Å bo midt i skuddlinjen tærer på, og det er en daglig kamp å holde humøret oppe.

29. jan. 2022 21:27 Sist oppdatert 6 minutter siden

Mørket er i ferd med å senke seg over landsbyen Zolote i Øst-Ukraina torsdag ettermiddag. På denne tiden av døgnet har de fleste som bor her, allerede vendt hjem for dagen. Da skal lys slukkes. Vinduer unngås. De få menneskene som fremdeles er ute, vil ha så mye av dagslyset som mulig. To av dem er venninnene Natalia Grinishina (61) og Vera Beskaravaynaya (68).

De står ofte her og snakker med hverandre, forteller de til Aftenposten. Og gjerne til forbigående som vil høre om problemene deres. Dem har de mange av.

Da de begynner å fortelle, blir de avbrutt av et smell som runger gjennom luften.

Våpenhvile på papir

Zolote ligger i Luhansk i Øst-Ukraina. Landsbyen er delt i to. På den ene siden er det ukrainske regjeringsstyrker som styrer. På den andre siden av fjellknausen i enden av byen er det russisk-støttede opprørsgrupper som har kontroll.

Landsbyen Zolote i Øst-Ukraina er delt i to mellom ukrainske regjeringsstyrker og russisk-støttede opprørsgrupper.

De to sidene har kriget siden 2014. Siden slutten av november 2021 har konflikten tilspisset seg. USA og Nato mener det er reell fare for at Russland vil invadere. Møter og diskusjoner finner sted på tvers av allierte land og tidssoner for å finne en løsning.

Russlands president Vladimir Putin hadde fredag en telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron.

– USA og Natos svar på Russlands krav har ikke tatt i betraktning Russlands fundamentale bekymringer, deriblant å stanse Natos ekspansjon og la være å sette inn avanserte våpensystemer nær Russlands grense, sa Putin til Macron ifølge en samtalelogg fra Kreml.

Onsdag denne uken møttes representanter for den russiske og ukrainske regjeringen. Der diskuterte de først og fremst Minsk-avtalen. Det er en fredsavtale og våpenhvile Russland og Ukraina signerte i 2014. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse) fikk i oppgave å sjekke om den overholdes. I årevis har Osse meldt om daglige trefninger.

Onsdag alene dokumenterte de 516 brudd på våpenhvilen.

Da Ina Fursenko (28) åpnet inngangsdøren sin tidligere denne uken, opplevde hun nesten hvor galt det kan gå.

Vokste opp på den andre siden

28-åringen er egentlig født og oppvokst på den andre siden av grensen, i det som nå er russisk-støttede områder. Et bombet hjem og mangel på jobber ga henne grunn til å pakke sakene og flykte. Men hun reiste ikke langt.

Zolote ligger knappe tre kilometer unna byen hun vokste opp i. Nå har hun bodd der i snart åtte år, like lenge som krigen har rast.

Ina Fursenko er vant til å måtte dra hjem før mørket senker seg over byen. Da hun åpnet døren mandag kveld for å børste trappen, brukte hun derfor en lommelykt. Tanken var at den ikke ville være altfor synlig. Men like etter at hun stakk hodet ut, hørte hun lyden. Da 28-åringen beskriver den til Aftenposten tre dager senere, sier hun kort:

– Tsvipp. Tsvipp.

Rett etterpå falt en gren ved siden av henne. Hun innså fort hva lyden var. Noen hadde skutt og truffet treet ved siden av henne. Hvor skuddet kom fra, ante hun ikke. Heller ikke om prosjektilene egentlig var ment å treffe henne. Eller om de var avfyrt med vilje eller ei. Hun skrudde raskt av lommelykten og sank ned på huk.

En helt vanlig hendelse

For når skudd treffer i nærheten av deg i landsbyen, er det bare en ting å gjøre, forteller 28-åringen.

– Legg deg ned. Og hold deg rolig.

Selv om det er vanlig at slike hendelser skjer, er det umulig å venne seg til det, forteller hun.

Likevel har hun bygget opp et liv i landsbyen med sin datter Karolina. Femåringen plukkes opp av en buss hver morgen og kjøres til barnehagen. Nesten daglig hører de artilleri eller skudd fra utkanten av byen.

Hver gang det skjer, gjentar Karolina de samme setningene til moren sin.

Får ikke leke alene

Hvis femåringen går ut, må hun ha følge av en voksen. Selv om det kun er for å leke i gaten. Årsaken er risikoen for å bli skutt, slik moren nesten opplevde tidligere denne uken. Men selv om hun beskyttes fra å komme for tett på den krigerske virkeligheten som omringer hjembyen, merker Karolina farene, forteller moren. Når Ina Fursenko kommer hjem fra jobb på dager de har hørt artilleri i det fjerne, sier femåringen:

– Mamma, hvor har du vært? De skjøt her. Hva hvis du blir drept? Hvor var du?

Hver gang det skjer, blir 28-åringen redd. Likevel har hun ingen planer om å flytte fra landsbyen. Det til tross for at Zolote er nærmere en invasjon enn på årevis.

Fra brudepike til venner i krigen

28-åringen jobber som sosialarbeider for de eldre som bor i landsbyen. Arbeidet gir henne et sted å bo, penger til mat. Hvordan kan jeg dra når jeg har den tryggheten? spør hun.

– For å dra et sted, må du ha penger. Her har jeg arbeid, litt lønn. Så for øyeblikket blir jeg her.

Dagene går med til å snakke med de eldre i landsbyen. To av dem er venninnene Natalia Grinishina (61) og Vera Beskaravaynaya (68) som vi traff på gaten. De to har kjent hverandre siden Vera flyttet til Zolote da hun var 18 år gammel. Fra den tiden husker hun Natalia som et lite barn som løp rundt.

Senere ble de nære venner. Det var Vera som hjalp henne med brudekjolen da Natalia giftet seg. De bodde i hus ved siden av hverandre med ektemennene sine. Slik bor de fremdeles, men nå er det bare Vera og Natalia igjen. Mennene deres døde av sykdom i løpet av krigens første år.

De to venninnene tror stresset fra å leve midt i en skuddlinjen førte til at de to mennene døde unge. Nå frykter de at det vil gå samme vei med dem.

Hører artilleri fra hagen

Aftenposten møter Vera og Natalia utenfor hjemmene deres i Zolote mens skumringen er i ferd med å legge seg over landsbyen. De fleste innbyggerne har allerede gjort ferdig ærendene sine for dagen og er trygt inne i husene sine før mørket kommer. Et par etternølere slentrer hjemover.

To unge jenter bærer på et akebrett. En gammel dame i pelsfrakk og gullbelagte øreringer bærer på en handlepose.

Både Veras og Natalias hus ble skadet i begynnelsen av krigen. Å reparere skadene har tatt flere år og mye bistand.

Natalia Grinishina (61) og Vera Beskaravaynaya (68) har kjent hverandre i 50 år. De reagerer nesten ikke lenger når de hører lyden av artilleri.

– Hvordan var det her før krigen?

De smiler før begge svarer:

– Vakkert. Kom hit om sommeren, så ser du det grønne gresset vi har.

Plutselig runger et smell gjennom luften. Lyden av artilleri. Hvor langt unna det er, er vanskelig å si. Trolig noen kilometer.

Hendelsen står i skarp kontrast til det åtte timer lange møtet som fant sted dagen før mellom Ukraina og Russland. I etterkant sa Russlands utsending Dmitry Kozak at samtalene «ikke var enkle». Samtidig sa han at de var enige om ett punkt:

– Til tross for alle de forskjellige tolkningene, ble vi enige om at våpenhvilen må overholdes av alle parter.

Smellet i Zolote var ikke det eneste bruddet på våpenhvilen torsdag. 266 ganger skjedde det den dagen, melder OSSE. Natalia løfter bare oppgitt på armene når hun hører lyden av artilleri.

– Dette er helt vanlig.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa rapporterer brudd på våpenhvilen mellom Russland og Ukraina.

Selv om retorikken og faren for ny krig er trappet jevnt opp de siste månedene, har kampene de hører fra Zolote, holdt seg jevnt. Likevel sliter Natalia med å sove. Hun må ta medisin for å roe nervene. Det er ikke bare på grunn av artilleriet som dundrer i nærheten.

Livredde av nyhetene

Når de to venninnene hører på nyhetene, blir de livredde. Noen har sagt at en massakre vil finne sted i landsbyen. At russere vil invadere hjemmene deres. Det setter frykten i dem.

– Vi bryr oss ikke om hvem som starter å skyte for alvor, om det er vår side eller de andre. Hvis krigen starter for alvor igjen, er det vi som sitter i midten av det. Vi vil leve i fred, forteller Natalia, før hun løfter hendene opp til ansiktet for å tørke tårene som har begynt å renne.

Når hun er ferdig, spriker hun med fingrene foran seg, for å vise neglene sine. De prydes av sølvfarget og halvveis avskrapet neglelakk.

– Det var Ina som gjorde det, forteller hun stolt.

De to damene er blant dem 28-åringen snakker med for å hjelpe dem med å håndtere konflikten. Det hjelper å snakke med noen, sier de. Å distrahere seg med hverdagslige gjøremål hjelper enda mer. Natalia oppsummerer livet i krigens venterom:

– Vi er redde. Vi gråter. Men vi har manikyr.