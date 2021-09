Terrorangrep på kjøpesenter i New Zealand. Kjent ekstremist skutt av politiet.

Angriperen på et kjøpesenter på New Zealand var en kjent, voldelig ekstremist under kontinuerlig overvåking av politiet.

3. sep. 2021 07:57 Sist oppdatert nå nettopp

Det slo statsminister Jacinda Ardern fast på en pressekonferanse fredag,

Minst seks mennesker er skadet. Tre av dem skal være kritisk skadet, skriver NZ Herald.

Angrepet fant sted klokken 14.30 lokal tid, 04.30 norsk tid.

– Angriperen var en kjent, voldelig ekstremist. Han var under kontinuerlig overvåking av politiet. Spanere og et taktisk team fulgte ham så tett de kunne, sier Ardern.

Hun sier at mannen var IS-sympatisør.

Spanerne fulgte etter mannen da han gikk inn på kjøpesenteret, slik han har gjort mange ganger tidligere.

– Inne i forretningen grep mannen en kniv og begynte å angripe handlende, sier statsministeren.

Ifølge Ardern gikk det mindre enn et minutt fra angrepet startet til gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

– Kjent for oss siden 2016

Angriperen var asylsøker fra Sri Lanka.

– Han har vært kjent for oss siden 2016, sier statsministeren.

Mannen ble løslatt fra fengsel for kort tid siden.

– Etter loven kunne vi ikke holde ham i fengsel. Derfor var han under kontinuerlig overvåking, sier Ardern.

Det var politifolkene som spanet på mannen som grep inn og skjøt ham mindre enn et minutt etter at angrepet startet, sier statsministeren.

Hun bekrefter at hun var orientert på forhånd om at mannen var en antatt trussel og at han var under overvåking.

– Fordi vi har overvåket ham så tett, er vi sikre på at han handlet alene, sier politisjef Andrew Coster, som deltok på pressekonferansen sammen med statsministeren.

Lokale medier skriver at minst seks mennesker ble skadet, ifølge BBC. Videoopptak fra stedet viser folk som løper ut av matbutikken i panikk, skriver NTB.