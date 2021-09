Aper sulter og er lei seg uten turister. Nervøse naboer fôrer dem.

Made Mohon er leder ved Sangeh Monkey Forest. Han mater nå apekatter med peanøtter gitt av lokale innbyggere.

Vanligvis kan en apekatt i Sangeh bestikkes til å sitte på skulderen for et par peanøtter. Nedturen for turismen har endret vanene deres.

Verdensøkonomien kan i år få en smell på 4000 milliarder dollar som følge av redusert turisme under koronaepidemien. Beløpet tilsvarer svimlende 34.000 milliarder kroner: Ca. tre norske oljefond.

I Sangeh på Bali bor 600 utilsiktede og kanskje uventede ofre for nedturen: Aper av arten makake.

Normalt lever de av turisme. De spiser peanøtter, bananer og annet snop de får av turister som vil ta bilder. Med pandemien ble de ferierende borte. Ifølge nyhetsbyrået AP og lokale medier har apene funnet et nytt levebrød: tyveri.

Sitter klar på takene

Apene bor i en skog rundt 500 meter fra Sangeh. Innbyggerne forteller at de nå trekker til landsbyen. Der sitter de på takene, røsker av takstein og venter på rett øyeblikk. Da suser de ned og knabber en godbit.

Innbyggerne er nervøse. Vil apenes utfall trappes opp? Kommer det angrep på landsbyen? De har derfor begynt å ta med frukt og peanøtter til skogen for å blidgjøre dyrene.

– Vi er redde for at de sultne apene skal bli ville og ondsinnede, sier Saskara Gustu Alit til AP.

Må skaffe 500 kr dagen

Sangeh er på Bali i Indonesia. Før viruset tok de fire millioner innbyggerne på øya imot fem millioner turister årlig. Til apeskogen i Sangeh kom 6000 besøkende en typisk måned. I fjor og tidligere i år kom rundt 500. I juli stengte landet grensene. Nå kommer ingen.

Dermed tjener heller ikke reservatet penger. Made Mohon, som er sjef for turistmålet, er bekymret. Han strever med å skaffe de rundt 500 kronene han trenger hver dag til apemat. For det beløpet får han 200 kilo kassava – en tropisk grønnsak – og ti kilo bananer.

– Pandemien har pågått lenger enn vi ventet. Mat til apene er blitt et problem, sier han.

En lokal arbeider fôrer apene.

Kjeder seg?

Saskara Gustu Alit har en annen uro. Han er redd apene kjeder seg uten turister de kan stjele solbriller fra.

– Derfor har jeg bedt beboerne her om å dra til skogen og leke med apene og gi dem mat. Jeg tror de trenger kontakt med mennesker så ofte som mulig for at de ikke skal bli ville, forteller han.

Avisen Jakarta Post skrev tidligere i sommer at også den globale turismen trenger en sprøyte i armen. Eksperter tror imidlertid at turismen ikke vil nå nivået fra 2019 før tidligst i 2023 eller 2024.