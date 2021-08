Verden Russland Skogbrannene er de største i historien. Et areal tilsvarende halve Norge er slukt av flammene.

De voldsomme skogbrannene truer nå et atombombeanlegg i Russland.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

26. aug. 2021 06:09 Sist oppdatert 12 minutter siden

For snaut 20 år siden var jeg også korrespondent for Aftenposten i Moskva. En morgen kunne jeg ikke se nabobygningen på grunn av tykk, hvit tåke. Det viste seg å være røyk fra flere hundre branner i skogene og myrene utenfor den russiske hovedstaden. Selv med vinduene lukket trengte den sure røyklukten inn i leiligheten. Til og med på T-banen, et par hundre meter under bakken, luktet det svidd.

Hver sommer opplever Russland store skogbranner, og de fortsetter gjerne utover den varme og tørre høsten. I år har landet vært spesielt hardt rammet. Ifølge miljøvernorganisasjonen Greenpeace er dette de største brannene i moderne historie, eller så lenge man har kunnet måle dette nøyaktig via satellitter.