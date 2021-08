Journalister: Minst 170 drepte etter terrorangrepet ved Kabuls flyplass

Journalister på bakken i Kabul rapporterer at antallet døde etter torsdagens terrorangrep i Kabul har nådd 170.

Et stort antall mennesker ble såret i terrorangrepene i Kabul i tillegg til de mange som ble drept. Bildet viser en mann som får behandling på et sykehus i Kabul.

27. aug. 2021 16:30 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder journalister i både CBS og svenske Expressen. CBS siterer også en kilde i Afghanistans helsedepartementet som sier at minst 170 er drept.

13 amerikanske soldater ble også drept i eksplosjonene, men det er uklart om disse er regnet inn i tallene som oppgis fra afghansk hold. Et stort antall mennesker ble såret de to bombeangrepene, som skjedde ved en av inngangene til flyplassområdet og ved et hotell like ved.

Den ytterliggående islamistgruppen Den islamske stat (IS) har påtatt seg skylden for angrepet, ifølge Reuters.

Dette er situasjonen rundt flyplassen:

USAs president Joe Biden har lovet svare på angrepet «med styrke og presisjon».

Det norske feltsykehuset i Kabul har behandlet rundt 50 skadede personer etter torsdagens eksplosjoner i den afghanske hovedstaden.

Det sier talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Ivar Moen, til Forsvarets forum fredag.

– Feltsykehuset har fått inn rundt 50 skadede etter torsdagens hendelser. Det er både sivile og militære blant de skadede ved sykehuset, sier Moen.

Det er fortsatt ikke klart når det norske personellet ved feltsykehuset vil evakueres fra Kabul, men det er ventet at de vil bli blant de siste som trekkes ut.

Vestlige land har de siste ukene evakuert titusenvis av mennesker fra flyplassen i Kabul, som er det siste området som Nato-lands kontroll etter Talibans lynoffensiv. Men land etter land har nå varslet at de vil avslutte flyevakueringen på grunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen i områdene rundt flyplassen.