Ny hverdag for afghanske studenter: Et forheng skiller menn og kvinner

KABUL (Aftenposten): Kvinner skilles fra menn. Ingen kvinner fikk plass i regjeringen. Departementet for høy moral gjenopprettes.

Et forheng skiller mannlige og kvinnelige studenter på et privat universitet i Kabul.

12. sep. 2021 16:19 Sist oppdatert 31 minutter siden

På et privat universitet i Kabul har høstsemesteret nettopp startet. Det er svært begrenset oppmøte. Skolens ledelse anslår at bare fem prosent har dukket opp. Mange er redde for å forlate hjemmet nå som Taliban styrer.

Et forheng går tvers gjennom klasserommet. Mennene må sitte på den ene siden av forhenget. Kvinnene på den andre.