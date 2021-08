USAs tidligere FN-ambassadør: President Joe Biden bør gå av

Nikki Haley taler i FN i 2018.

Minst 12 amerikanske soldater er drept i Kabul. Nå får president Joe Biden sterk kritikk av politiske motstandere. Demokrater kritiserer derimot Taliban.

39 minutter siden

Torsdag gikk to bomber av ved flyplassen i Kabul i Afghanistan. Minst 60 afghanere er drept, i tillegg er mistet 12 amerikanske soldater også livet. Det melder flere medier.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon tror det er to selvmordsbomber. De tror at IS står bak.

Angrepet skjedde mens USA og landets allierte trekker seg ut av Afghanistan etter 20 års krigføring. Taliban tok over makten i landet på svært kort tid. USA og president Joe Biden har siden møtt krass kritikk.

Nå får kritikerne vann på mølla.

– Gud hjelpe oss

Blant dem er Nikki Haley, tidligere FN-ambassadør for USA. Hun er en profilert politiker for Det republikanske parti og nevnes av mange som mulig presidentkandidat i 2024.

«Bør Biden gå av eller bli fjernet fra sin stilling etter evakueringen av Afghanistan? Ja. Men da blir vi stående igjen med Kamala Harris. Det ville vært ti ganger verre. Gud hjelpe oss», skriver hun på Twitter.

President Biden møter pressen klokken 23 norsk tid. Da vil han orientere om angrepet i Kabul.

– Dør i Bidens hender

Republikanernes Elise Stefanik holder heller ikke igjen. Hun går i rette med president Biden.

«Joe Biden har blod på hendene», tvitrer hun.

Hun er partiets tredje øverste leder i Representantenes hus.

Både Stefanik og Haley var kjente forsvarere av tidligere president Donald Trump.

«Denne forferdelige nasjonale sikkerhetsmessige og humanitære krisen er takket være Joe Bidens svake og inkompetente lederskap. Han er ikke egnet som president», skriver Stefanik.

Kongressmedlem og republikaner Lisa McClain fyrer også løs på Twitter.

«Du forsikret amerikanerne om at vi kunne stole på at Taliban ville sikre evakuering av våre borgere og allierte. Du har nå blod på hendene dine», skriver hun.

– Taliban har brutt løftet sitt

Demokrat og senator Joe Manchin retter kritikken mot Taliban. Han mener de må ta ansvar for angrepet som har skjedd.

«Taliban har åpenbart brutt løftene sine. Dette kan ikke lenger tolereres», skriver Manchin i en uttalelse.

«Deres maktovertagelse i Afghanistan oppmuntrer terrororganisasjoner som IS til å begå angrep som de vi så i dag», la han til.

President Joe Biden i USA får kritikk fra republikanere etter torsdagens bombeangrep i Kabul i Afghanistan.

Senator Bob Casey fra Det demokratiske partiet mener amerikanske soldaters sikkerhet må være høyest prioritet. Det skriver han på Twitter.

«Dette er et ødeleggende angrep på afghanere og amerikanere som flykter for livet og amerikanske soldater som jobber dag og natt for å evakuere så mange som mulig», skriver han.

«Vi kan ikke tolerere terrortrusler mot USA som trekker seg ut fra Afghanistan»‚ skriver han.

Reuters: IS tar på seg skylden

Pentagon tror det er IS’ afghanske fraksjon som står bak. De er svorne fiender av Taliban. Biden advarte flere dager i forveien om et mulig angrep fra Is.

IS har selv påtatt seg skylden for angrepet, melder Reuters torsdag kveld.

General Kenneth McKenzie mener Taliban har sviktet.

– De har åpenbart mislykkes i å kontrollere mennesker utenfor flyplassen, sier McKenzie torsdag kveld.

Han leder US Central Command. De har ansvar for amerikanske styrker i Afghanistan.

McKenzie og Pentagon møtte pressen torsdag kveld.