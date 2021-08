Taliban har inntatt tre viktige byer på én dag

Provinshovedstedene Kunduz, Sar-e-Pul og Taloqan ble alle erobret av Taliban søndag. Dermed har gruppen fått kontroll over fem provinshovedsteder på tre dager.

Et område i Lashkar Gah som ble bombet av det afghanske flyvåpen søndag. Flyvåpenet forsøker å stanse Tallibans fremrykking mot byen.

Kunduz er den mest betydningsfulle erobringen for Taliban siden en massiv offensiv startet over hele Afghanistan. Den ble innledet da utenlandske styrker i mai innledet siste fase av tilbaketrekkingen.

– Etter harde kamper og ved Guds nåde har mujahedin erobret hovedstaden i Kunduz-provinsen, melder Taliban selv.

En AFP-medarbeider i byen bekrefter at byen er falt, og at Taliban har tatt kontroll over alle viktige offentlige bygninger.

Et medlem av provinsrådet, Amruddin Wall, sa søndag morgen at noen av sikkerhetsstyrkene hadde trukket seg tilbake i retning flyplassen.

En annen innbygger beskrev kaotiske forhold.

– Fullt kaos

– Taliban har nådd frem til byens hovedtorg, og fly bomber dem. Det er fullt kaos, sa en beboer i Kunduz, Abdul Aziz, på telefon.

Forsvarsdepartementet sier imidlertid at regjeringsstyrkene er i gang med å gjenerobre viktige anlegg og hevder at radio- og TV-byggene er renset for Taliban-krigere.

Kunduz har vært et mål for Taliban lenge. Bevegelsen inntok byen i korte perioder i 2015 og 2016, men klarte ikke å holde den lenge.

Byen har rundt 370.000 innbyggere og ligger nord i Afghanistan. Den er et viktig knutepunkt mellom hovedstaden Kabul og Nord-Afghanistan.

Søndag ble det også meldt at Taliban har overtatt alle viktige bygninger i Taloqan i Takhar-provinsen og i Sar-e-Pul, som er hovedstad i provinsen av samme navn. Myndighetene i Sar-e-Pul har forskanset seg i en militærleir som nå er beleiret av Taliban

Taket glipper i nord

Med disse tre byenes fall synes regjeringens fra før svake kontroll over Nord-Afghanistan å glippe for hver time som går.

Nord-Afghanistan har lenge vært oppfattet som svært Taliban-fiendtlig. Det var der Taliban møtte sin hardeste motstand på 90-tallet.

De tre byene er den tredje, fjerde og femte provinshovedstaden Taliban har erobret på tre dager.

Fredag tok Taliban Zaranj i Nimroz, og lørdag fulgte de opp med å innta Sheberghan i Jawzjan-provinsen, som er krigsherren Abdul Rashid Dostums hjemby.

Det er også harde kamper ved Herat i vest og Kandahar og Lashkar Gah i Helmand i sør.

Symbolsk og strategisk viktig

Arne Strand er forsker ved Chr. Michelsens institutt. Han mener erobringen av Kunduz både er symbolsk og strategisk viktig for Taliban.

– Byen er ekstremt viktig for bevegelsene mot Kabul og nordover. Symbolsk er også dette viktig for Taliban, ettersom det historisk sett er områder de har hatt problemer med å holde i.

Han mener Taliban i større grad sirkulerer seg inn mot Kabul. Dermed snører de også inn grepet om den afghanske regjeringen.

Er det fare for at de vil gå inn i Kabul?

– Jeg tror ikke de vil gå til direkte angrep på Kabul. Men med erobringen av Kunduz avskjærer de regjeringen fra å bevege seg nordover. Hovedveien fra Kabul til Pakistan er fremdeles åpen. Men de er tettere på veien. Hvis de virkelig vil og har ressurser til det, kan Kabul bli fullstendig isolert. Da blir situasjonen en helt annen.

Strand tror også at offensiven i nord kan bidra til å gjøre områdene i sør mer åpne. Blant annet har Kandahar-provinsen i sør tradisjonelt vært et viktig område for Taliban.

– Det vitner om en målrettet militær strategi, sier han.

