Planen er å drepe russiske soldater. Til det trenger han mange e-sigaretter.

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Han har laget hundrevis av dødelige våpen. Nå ber 26-åringen ukrainere slutte å røyke for å fortsette arbeidet.

På verkstedet til Maksim Sheremet lager han droner for den ukrainske hæren. Hans hemmelige ingrediens er e-sigaretter. 26-åringer bruker litiumbatteriene fra e-sigaretter til å gi strøm til dronene sine.

I dag 10:18

Det lukter og ser ut som et hvilken som helst klasserom for kunst- og håndverk. Sagmugg ligger på bordene. Varmt lim river i nesen. Men arbeidet som foregår her, er noe mer avansert enn det du vil finne på en sløydsal i Norge.

På et laboratorium i Ukrainas hovedstad Kyiv jobber studenter fra tidlig på morgenen til sent på kvelden.