Verden Krigen i Ukraina Ukrainas bønder sår korn ved fronten: – Hvis ikke vi gjør dette, hvem skal gjøre det da?

KOMYSHUVAKHA, UKRAINA (Aftenposten): Fienden står 30 kilometer unna. Likevel legger ikke gårdsarbeider Oleksandr bort arbeidet.

8 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

En flat åker fremstår kanskje ikke som det tryggeste stedet å være når missiler faller rundt deg. Når russerne angriper, søker gårdsarbeideren Oleksandr tilflukt under traktoren sin.

Vi er i utkanten av landsbyen Komyshuvakha i Øst-Ukraina. Ukrainske soldater jobber 100 meter unna bøndene. På veiene mellom åkre med raps i full blomst frakter de missiler.

Fienden står 30 kilometer unna. Til tross for at fronten er såpass nær åkeren, fortsetter Oleksandr og kollegene å pløye jorden. For en måned siden måtte de ta pause. Risikoen for å bli truffet av tunge russiske våpen ble for høy.

Nå er de tilbake, selv om missiler fortsetter å treffe åkrene de jobber på. Men denne gangen er de bedre forberedt.