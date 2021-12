Kongresskomité vil ha straffesak mot Trumps tidligere stabssjef

Donald Trumps tidligere stabssjef, Mark Meadows, blir trolig tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen. Samtidig offentliggjøres frenetiske tekstmeldinger.

Mark Meadows fra da han fortsatt var stabssjef i Det hvite hus, avbildet i oktober i fjor.

Komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar stemte mandag for å anbefale at det åpnes straffesak mot Meadows. Det samme grepet ble tatt mot Trumps sjefstrateg Steve Bannon tidligere i år. Da ble han tiltalt av en føderal storjury.

Meadows har nektet å møte som vitne for komiteen. Han blir ansett som et mulig nøkkelvitne for å få klarhet i hva Det hvite hus visste om stormingen av Kongressen.

I over to måneder har komiteen forhandlet med Meadows og hans advokat. Meadows har på sin side saksøkt granskningskomiteen fordi de ønsker å straffeforfølge ham for å nekte å vitne i granskingen.

– Uansett hva slags arv han trodde han etterlot seg, er dette arven hans nå. Hans tidligere kolleger peker ham ut for en straffesak fordi han ikke ville svare på hva han vet om et brutalt angrep på vårt demokrati, sier Bennie Thompson, demokraten som leder granskningen.

Beslutningen om å anbefale at det åpnes straffesak mot Meadows var enstemmig.

Komiteen offentliggjorde mandag også en rekke tekstmeldinger som ble sendt til og fra Meadows under kongresstormingen. Det gir et innblikk i den hektiske kommunikasjonen i Trumps krets under hendelsen.

Trump-støttespillere i ferd med å ta seg inn i kongressbygningen under stormingen 6. januar.

– Han må fordømme denne dritten

Granskerne mener de avslører at Det hvite hus fullt ut forsto hva som utspilte seg i Kongressen. Flere personer, både folkevalgte, Fox News-ankere og Trumps egen sønn, ba innstendig om at Trump måtte holde en tale og be demonstrantene dra hjem.

– Han må lede nå. Dette har gått for langt og er ute av kontroll. Han må fordømme denne dritten med en gang, skrev Donald Trump Jr. i en melding til Meadows.

Republikaneren Liz Cheney, som sitter i komiteen og er blitt utstøtt av partifeller for sin Trump-kritikk, sier at meldingene beviser Trumps pliktforsømmelse og at han lenge nektet å stå opp mot volden.

– Meldingene etterlater ingen tvil. Det hvite hus visste nøyaktig hva som skjedde, sier hun.

Flere Trump-støttespillere skrev under hendelsen at det som skjedde var ødeleggende for Trumps ettermæle.

– Vær så snill å få ham på TV. Det ødelegger alt dere har oppnådd, skrev Fox News-verten Brian Kilmeade.

– Jeg presser på for å få det til. Jeg er enig, svarte Meadows.

Tidligere president Donald Trump under et folkemøte i Georgia i september.

– Trodde Pence kunne stanse Biden

Blant spørsmålene granskerne ønsket å stille Meadows, var blant annet om Det hvite hus prøvde å påvirke Nasjonalgarden, som er blitt kritisert for å ha brukt lang tid på å rykke ut til kongresstormingen.

I en e-post Meadows sendte til en uidentifisert person, skriver han at garden ville være til stede for «å beskytte folk som er pro-Trump». I en annen tekstmelding, skriver Meadows at Trump mente at visepresident Mike Pence hadde makt til å stoppe godkjenningen av Joe Bidens valgseier, som Kongressen måtte avbryte da stormingen skjedde.

Pence hadde ikke slik makt, men kun en seremoniell rolle under godkjennelsen.

Meadows var kongressrepresentant for Republikanerne fra 2013 til 2020.