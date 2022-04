Ordfører: 300 personer begravet i massegraver i Butsja

Nesten 300 mennesker er blitt begravet i massegraver i Butsja, utenfor Kyiv, lørdag, ifølge lokale myndigheter.

Ukrainske soldater har inntatt Butsja. Ifølge ordføreren i byen ligger det lik strødd utover i gatene. Her står en gruppe soldater ved ett av likene.

NTB-AFP

Nå nettopp

– Vi har allerede begravet 280 mennesker i massegraver, sier ordfører Anatolij Fedoruk til nyhetsbyrået AFP.

Han sier gatene i Butsja er fylt med lik.

– Alle disse menneskene ble skutt. Drept med skudd mot bakhodet, sier Fedoruk.

Kvinner og barn

Han forteller videre at ofrene var menn og kvinner, og at han hadde sett en 14 år gammel gutt blant de døde.

Flere av kroppene hadde hvite bandasjer på seg, «for å vise at de var ubevæpnet,» sier han. Byen hadde fortsatt biler i gatene med «hele familier som var drept. Barn, kvinner, bestemødre, menn,» legger han til.

Flere skal ha forsøk å krysse Butsjanka-elven for å komme seg til ukrainskkontrollerte områder da de ble drept, ifølge ordføreren.

– Dette er konsekvensene av russisk okkupasjon, sier han, og legger til at det ikke er mulig å si hvor mange sivile som hadde blitt drept, i løpet av kampene mellom ukrainske og russiske styrker.

Avdekkede kroppsdeler av sivile, som ifølge innbyggerne ble drept av russiske hærsoldater og deretter begravet sammen med andre i byen Butsja.

Lik i gatene

Tidligere lørdag ble likene av 20 personer ikledd sivile klær funnet i en enkelt gate i byen, som ligger vest for hovedstaden Kyiv. Levningene ble funnet av ukrainske styrker etter at de gjenerobret byen fra russiske styrker.

En av de døde mennene hadde hendene bundet sammen og de døde var strødd ut over flere hundre meter i en boliggate i byen, forteller journalister fra AFP som er på stedet.

Det er ikke kjent hvordan mennene døde, men minst en av dem hadde et stort sår i hodet. Et åpent ukrainsk pass ble funnet ved siden av mannen som hadde hendene bundet, sammen med et stykke hvitt tøy.

Tilstanden til de døde kroppene kan tyde på at de har ligget der i flere dager.

En frivillig inspiserer et lik på gaten i byen Butsja i Kyiv-regionen.

Skal rydde byen

Russland har trukket soldatene sine ut av flere områder rundt Kyiv de siste dagene, etter å ha mislyktes i å omringe hovedstaden. Ukraina har erklært Butsja som «frigjort».

Men byen har tatt stor skade av den siste drøye månedens kamphandlinger. Både bygninger og veier har store hull etter granateksplosjoner, og ødelagte biler er etterlatt rundt omkring i gatene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier russiske styrker har skapt «en total katastrofe» ved å minelegge veier og hjem når de trekker seg ut, skriver The Guardian. De skal også ha etterlatt en rekke lik.

– De har minelagt hele territoriet. De minelegger hjem, gruveutstyr, til og med kroppene til de drepte. Det er mange minefeller og mange andre farer der, sa presidenten lørdag morgen.

Myndighetene skal rydde bort likene i Butsja etter at ingeniørsoldater had gitt grønt lys, noe som vil skje om «tre til fire dager,» ifølge ordfører Fedoruk.