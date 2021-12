Kongressen vedtar å heve gjeldstaket i USA

Representantenes hus har stemt for å heve det omstridte gjeldstaket i USA etter at Senatet gjorde det samme tirsdag kveld.

NTB-AP-AFP

7 minutter siden

Avstemningen var ferdig onsdag morgen norsk tid og fulgte i svært stor grad partilinjene. 221 stemte for å heve gjeldstaket, mens 209 stemte imot.

President Joe Bidens signatur er nå det eneste som mangler.

Representantenes hus' avstemning fant sted noen timer etter at Senatet stemte for det samme tirsdag kveld. I Senatet var det kun Demokratene som stemte for lovforslaget, der de med visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme har flertall.

Demokratenes flertall

Vedtaket er blitt gjort i tråd med en kompleks avtale inngått med Republikanerne. Avtalen gjorde det mulig å heve gjeldstaket med alminnelig flertall.

Finansminister Janet Yellen har tidligere sagt at hennes departement har nok penger til å holde statsapparatet gående til 15. desember etter Kongressens heving av gjeldstaket i oktober med 480 milliarder dollar, tilsvarende rundt 4.345 milliarder kroner.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, da han møtte pressen tirsdag.

– Ingen grenser, ingen mislighold av gjelden, ingen risiko for en ny lavkonjunktur: ansvarlig styring har vunnet i denne ekstremt viktige saken, sa Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, tirsdag.

Varer til 2023

Gjeldstaket har vært på 28.900 milliarder dollar. Nå heves det med 2.500 milliarder dollar. USA unngår dermed å misligholde statsgjelden, og den nye takhøyden antas å være tilstrekkelig frem til 2023.

Et tidligere vedtak i Senatet før helgen banet vei for løsningen som nå sikrer at USA kan låne enda mer penger.

Hadde ikke gjeldstaket blitt hevet, kunne det blitt kaos i internasjonale finansmarkeder og tapt kredittverdighet for USA.

For rundt 80 år siden innførte Kongressen en grense på hvor stor føderal gjeld landet kan samle opp. Gjeldstaket er blitt hevet titalls ganger senere slik at de ulike administrasjonene kan oppfylle gjeldsforpliktelsene sine.