Trump tester sine politiske muskler

Donald Trump støtter flere kandidater før mellomvalget neste år. Men mange av dem gjør det foreløpig dårlig.

Lisa Murkowski stiller til gjenvalg i Alaska. Hun stemte mot Trump i riksrettssaken tidligere i år.

USA har et spennende mellomvalg i vente neste år. Da skal amerikanerne blant annet stemme over hvem som skal få 34 plasser i Senatet.

Tidligere president Donald Trump støtter så langt 15 kandidater. Deres suksess kan bli viktig for ham, mener professor Jennifer Leigh Bailey ved NTNU.

– Han ser frem mot 2024, og han vil vise at han er viktig for partiet, sier hun.

Det har som regel gått bedre å ha Trumps støtte enn ikke, fortsetter Bailey. Mange av kandidatene hans er ventet å stille sterkt frem mot mellomvalget. Likevel har det vært en rekke blandede resultater de siste årene. Ikke alle han har støttet, er blitt klare vinnere.

– For Trump blir det viktig å ha mer suksess enn tap med sine kandidater, sier Bailey.

– Han ønsker ikke konkurranse

Presidentvalget i 2024 er ikke den eneste grunnen til at Trump støtter flere senator-kandidater. Det vil også være viktig for ham å fjerne alle som stemte mot ham i riksrettssaken tidligere i år, mener Hilmar Mjelde, forsker ved Norce Research.

Mjelde er likevel ikke helt overbevist om at Trump vil stille til gjenvalg i 2024. Han mener frykten for å tape kan sette en stopper for et nytt presidentvalg.

Det er foreløpig usikkert om Donald Trump stiller til gjenvalg i 2024.

Trump har uttalt at han har stor tro på at han vil vinne om han stiller til gjenvalg. Det har han sagt i et intervju med Fox Business. Det er foreløpig ikke klart om han vil gå til valg igjen.

– Det som først og fremst er viktig for Trump, er å unngå interne utfordrere i 2024. Han ønsker ikke konkurranse, men en kroning, skriver Mjelde i en e-post til Aftenposten.

Fakta Det amerikanske senatet Senatet har totalt 100 medlemmer, to fra hver stat.

Plassene i senatet deles inn i tre klasser. Representantene i hver klasse blir valgt for seks år av gangen.

Hver klasse har valg til ulik tid. Derfor er det senator-valg i USA annethvert år.

I 2022 er valget for plassene i klasse tre. I 2020 sto valget om plassene i klasse to. Vis mer

Tøft valg i Alaska

Syv republikanske senatorer stemte mot Trump i riksrettssaken tidligere i år. Blant dem er det kun én som stiller til gjenvalg i 2022. Det er senator Lisa Murkowski fra Alaska.

Trump uttrykte sin misnøye med Murkowski allerede i mars, før senatoren hadde kunngjort at hun tar gjenvalg.

– Jeg vil ikke under noen omstendigheter støtte den mislykkede kandidaten Lisa Murkowski. Hun er en dårlig representant for staten sin og en enda dårligere representant for landet sitt, sa han til Politico i mars.

Kelly Tshibaka får støtte av Trump før valget i Alaska.

Trumps krav til sine partikolleger er lojalitet til ham selv, mener Mjelde. Den tidligere presidenten er også ute etter å ta hevn over interne motstandere og styrke sitt personlige grep om partiet, fortsetter han.

Lojalitet finner Trump foreløpig i Murkowskis motkandidat Kelly Tshibaka. Tshibaka støtter blant annet Trumps påstander om valgfusk i 2020, skriver The New York Times.

– Trumps kandidater må støtte konspirasjonsteorien om at valget ble stjålet fra ham. Det er den beste måten å vise lojalitet til Trump på, skriver Mjelde.

Ingen klar ledelse

Tross støtten fra den tidligere presidenten ligger Tshibaka likevel tett i kampen mot Murkowski. Murkowski har derimot sikret seg mer økonomisk støtte til valgkampen sin, og de foreløpige meningsmålingene lover ikke en klar seier for Tshibaka.

Hun er ikke den eneste med en tøff vei mot seier. Trumps kandidat i Alabama, Mo Brooks, har heller ingen klar ledelse i partiet. Brooks er medlem av Representantenes hus og stiller nå til valg som senator.

Brooks står i en tett kamp mot partikollega Katie Britt i Alabama. Britt stiller til valg for aller første gang. Hun har blant annet fått mer pengestøtte enn Brooks så langt, og hun blir også offisielt støttet av en av Alabamas største landbruksorganisasjoner. Dette er en organisasjon som representerer en av Trumps sentrale velgergrupper.

Skandaler i fleng

Trump sliter også med flere skandaler blant sine utvalgte kandidater. I forrige uke måtte Sean Parnell avbryte sin kampanje i delstaten Pennsylvania etter å ha mistet omsorgen over barna sine. Dette skjer blant annet etter anklager om familievold av hans tidligere kone. Trump ga sin støtte til Parnell i september, skriver CNN.

Samtidig har Herschel Walker, en tidligere fotballspiller og kandidat i Georgia, blitt anklaget for ha truet sin tidligere kone. Walker, som også har fått Trumps støtte, ser likevel ut til å gjøre det godt i Georgia. Det viser en intern meningsmåling i partiet, skriver Politico.