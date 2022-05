Livet på overflaten venter. Likevel vil de heller bo på T-banen, 30 meter under bakken.

KHARKIV, UKRAINA (Aftenposten): T-banestasjonene var byens redning. Nå er de i ferd med å bli et problem.

Jura på 55 og datteren Anastasia tør ikke flytte ut fra T-banestasjonen 30 meter under bakken. Usikkerheten for hva som kan skje, føles for stor.

Nå nettopp

Det lukter av mat og råtne bandasjer. Av svette og kattetiss. Men for øyeblikket vil ikke Sergej være noen andre steder. Det er flere timer siden han falt sammen på gulvet fra eksplosjonen som traff like ved leilighetens hans. Nå er han så trygg som han kan bli, men fremdeles skjelver hendene hans. Blikket flakker.

Vi er 30 meter under bakken i T-banestasjonen Heroiv Pratsi ved utkanten av storbyen Kharkiv. Over 300 mennesker bor her, klemt sammen på perrongen og mellom billettsluser. Rundt på stasjonen henger lapper med budskapet «foto og video forbudt». Journalister og fotografer kommer hit hver dag for å dokumentere tilstandene. Mange av beboerne er lei. Men forrige uke fikk de endelig gode nyheter: