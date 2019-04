Svensk politibetjent er tiltalt at utviklingshemmet 20-åring ble skutt og drept

Svensk påtalemyndighet har tatt ut tiltale etter at svensk politi skjøt og drepte 20-åringen i fjor.

Eric Torell, som hadde både Downs syndrom og autisme, ble skutt og drept av politiet i Stockholm i august i fjor. 20-åringen hadde et lekevåpen og oppførte seg ifølge politiet truende.

I februar ble flere politifolk siktet, og fredag formiddag ble det kjent at én politibetjent er tiltalt for å ha drept 20-åringen. To andre betjenter er tiltalt for tjenestefeil.

Eric Torell var ute og lekte da han ble skutt i Vasastan i Stockholm ved 04-tiden om morgenen 2. august i fjor. Folk i området hadde ringt politiet og varslet om en bevæpnet mann i nabolaget. Politifolkene avfyrte 25 skudd. Tre av skuddene traff - ett i hoften, ett i skulderen bakfra og ett i ryggen. Det sistnevnte skuddet var dødelig.

To av politifolkene var nylig uteksaminert fra politiutdanningen. Den ene av dem hadde ifølge Aftonbladet bare vært i jobb en drøy måned.

Torells mor Katarina Söderberg reagerer kraftig på politiets forklaring på det som skjedde:

– At de skyter ham og etterpå påstår at det var i nødverge er ubegripelig for meg. Hvordan kan det være nødverge om de skyter ham i ryggen?

Moren mener at antall skudd som ble avfyrt åpenbart må være et signal om at det er noe galt med utdanningen av politifolk.