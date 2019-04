Svenske politifolk blir tiltalt etter at de skjøt og utviklingshemmet 20-åring

Svensk påtalemyndighet kunngjør fredag formiddag sin tiltale etter at svensk politi skjøt og drepte 20-åringen i fjor.

Eric Torell, som hadde både Downs syndrom og autisme, ble skutt og drept av politiet i Stockholm i august i fjor. 20-åringen hadde et lekevåpen og oppførte seg ifølge politiet truende.

I februar ble flere politifolk siktet, og fredag morgen varslet påtalemyndigheten at tiltale skal kunngjøres klokken 10, skriver Aftonbladet.

Ifølge avisen skal minst to av de tre mistenkte politifolkene tiltales for tjenestefeil og for å ha forårsaket en annen persons død.

Eric Torell var ute og lekte da han ble skutt ved 04-tiden om morgenen 2. august i fjor. Politifolkene avfyrte 25 skudd. Tre av dem traff, og to av skuddene traff 20-åringen i ryggen, det ene var dødelig.

To av politifolkene var nylig uteksaminert fra politiutdanningen