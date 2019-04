USA skeptisk til å dele hemmelig informasjon med land som bruker Huawei-utstyr

Utenriksminister Mike Pompeo viser til at USA mener det er knyttet risiko til installasjon av kinesisk teknologi i sikkerhetssystemer i land som er allierte med USA.

– Det er utvilsomt risiko for at NATO og USA ikke vil være i stand til å dele informasjon på samme måte som man kunne gjort hvis det ikke var kinesiske systemer i disse nettverkene, sa Pompeo torsdag.

Flere enige

Han opplyste at USA har foretatt risikoanalyse som er delt med NATO-partnerne og øvrige land i verden.

– De forstår bekymringene knyttet til selskaper som er så tett knyttet til sine egne myndigheter at de kan være villige til å handle på oppfordring fra sine regjeringer, og risikoen det utgjør for håndtering av informasjonshåndtering. Vi har gjort det klart at hvis risikoen overstiger terskelen for USA, så vil vi simpelthen ikke være i stand til å dele denne informasjonen lenger, sa Pompeo.

Pompeo sier USAs oppgave er å få andre land til å forstå dette.

– Ethvert suverent land vil ta sine egne beslutninger, og så vil USA ta sin beslutning.

Hva er egentlig prisen?

Pompeo er også opptatt av å se på det helhetlige bildet i når man konkurrerer og velger produkter på markedet.

– Det er én ting å konkurrere på en åpen og rettferdig måte. USA er klar for å konkurrere med våre NATO-allierte, med Kina, med ethvert land som utvikler en kommersiell transaksjon, en bedre musefelle, en bedre idé, og konkurrere med rettferdige, rimelige og åpne transaksjoner. Det er noe helt annet å gå inn i transaksjoner som har en nasjonal sikkerhetskomponent, sier han.

– Når et land kommer og tilbyr deg varer langt under markedspris, må man spørre seg hva de andre betingelsene er, hva det er som gjør at det dukker opp en avtale som er bokstavelig talt for god til å være sann.