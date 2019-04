Over 1.000 smittet av kolera i Mosambik

Antall koleratilfeller har økt med 200 om dagen siden de siste dagene. Så langt har én person dødd av sykdommen.

Koleraen brøt ut og spredte seg raskt etter at en av de kraftigste stormene som noensinne rammet byen Beira og omliggende områder på østkysten av Afrika fredag 15. mars.

Et massevaksineringsprogram blir satt i gang onsdag, og helsemyndigheter og hjelpeorganisasjonen jobber for å begrense smitten. 900.000 doser koleravaksine ankommer Beira tirsdag, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Klinikker for nødbehandling er blitt satt opp flere steder i Beira.

Kolera spres i forurenset vann og mat. Uten behandling kan man dø i løpet av timer, men sykdommen er lett å behandle.