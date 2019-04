Beira og omliggende områder ble for rundt to uker siden rammet av en av de kraftigste stormene som noensinne har truffet østkysten av Afrika. Kolera brøt ut og spredte seg raskt.

Beiras vann- og kloakksystem ble sterkt ødelagt under stormen, og de fem første tilfellene av kolera ble registrert i forrige uke. Klinikker for nødbehandling er satt opp rundt om i byen, og 900.000 doser koleravaksine ankommer byen mandag, ifølge WHO.

Nå har det første dødsfallet som følge av den alvorlige sykdommen blitt registrert i byen, skriver blant andre BBC.

Antallet som er rapportert smittet, doblet seg fra lørdag til søndag og er nå oppe i over 500.

Mike Hutchings, Reuters / NTB scanpix

Uværet Idai kan ha vært en av de verste syklonene på den sørlige halvkule noensinne, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Vindstyrker på 50 meter per sekund ble registrert da Idai slo til med full kraft. Store mengder regn høljet ned, og flomvannet dannet en ny innsjø som var 12 mil lang.

Smitter gjennom infisert mat og drikke

Tirsdag forrige uke ble det bekreftet et tilfelle av kolera i Mosambik, og det ble meldt om flere tilfeller av diaré.

Hjelpemannskaper arbeider nå for å unngå den alvorlige sykdommen og andre dødelige sykdommer, som myndighetene frykter at kan ramme de mer enn 250.000 menneskene som bor i flyktningleirer etter syklonen Idai.

Tsvangirayi Mukwazhi, AP / NTB scanpix

Kolera smitter gjennom infisert vann og mat og kan ta livet av mennesker i løpet av kort tid uten behandling, men sykdommen er lett å behandle.

I leirene er det dårlige sanitærforhold og ikke rent drikkevann siden mange brønner er blitt oversvømt i uværet.

Frykter katastrofe

Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter et hopp i tallet på smittede.

– Vi må ikke la disse menneskene gå gjennom en ny katastrofe med et alvorlig sykdomsutbrudd. Vi må gi dem tilgang til viktige helsetjenester. De har lidd nok, sier representant for Verdens helseorganisasjon (WHO) Dr. Djamila Cabral i Mosambik.

Hun forklarer at mennesker i områdene som er rammet av syklonen, bor i leire under fryktelige forhold, og at rundt 55 helsesentre og sykehus i landet har fått betydelige skader i syklonen.

Tsvangirayi Mukwazhi, AP / NTB scanpix

Ifølge WHO skal 900.000 koleravaksiner leveres til Mosambik denne uken. Røde Kors jobber med å bygge et feltsykehus i landets nest største by Beira, og med å få et provisorisk sanitæranlegg opp å stå.

Det offisielle dødstallet etter syklonen har steget til 518. I Zimbabwe har 259 mennesker mistet livet, og i Malawi 56, men myndighetene i alle tre land sier tallene er foreløpige.

Norge økte støtten

Norske myndigheter besluttet før helgen å øke støtten med ytterligere 24 millioner kroner til totalt 47 millioner kroner. 17 millioner går til FNs Nødhjelpsfond (CERF), og Norge støtter i tillegg utsendelse av personell til FN gjennom Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier Norge har en lang tradisjon med å bistå mennesker i nød med humanitær innsats. Hun understreker også behovet for å bekjempe kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep.

– I tillegg til behovet for livreddende nødhjelp, som mat, husly og medisinsk støtte, er det stort behov for å iverksette tiltak som bidrar til å beskytte de mest sårbare mot vold og seksuelle overgrep. Kvinner og barn er særlig utsatt. Norge vil prioritere tiltak som bidrar til å forhindre seksuell vold og overgrep og som sikrer medisinsk og psykososial støtte, sier utenriksministeren.

Tsvangirayi Mukwazhi, AP / NTB scanpix

Rundt 3 millioner mennesker er berørt etter syklonen og oversvømmelser i Mosambik, Zimbabwe og Malawi, ifølge FN. I Mosambik, som ble hardest rammet av syklonen, har over 1,8 millioner mennesker behov for nødhjelp, ifølge FN.