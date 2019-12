I ukevis har skogbrannene herjet New South Wales og Queensland. I alt er seks mennesker er omkommet, og tusenvis av mennesker har flyktet fra hjemmene sine og fått hus, biler og andre eiendeler ødelagt.

Igjen går katastrofealarmen, nye skogbranner herjer.

Helsemyndighetene anbefaler folk som plages med luftveissykdommer om å holde seg innendørs.

Folk spør seg når marerittet skal ta slutt.

Men værmeldingen fremover er dyster. Meteorologene melder tørrere og varmere vær enn normalt for årstiden, og trolig helt frem til mars 2020. Men det folk, myndigheter og brannmannskap ber om før jul, er dager og netter med regn.

Rick Rycroft/AP

Bare i nordvestlige deler av Australia meldes om muligheter for nedbør.

Ben Shepherd er talsmann for brannvesenet i New South Wales. Han sier til australske Guardian:

– Brannene vil fortsette, og mangelen på nedbør vil gjøre situasjonen verre før den blir bedre. Inntil vi får betydelig med regn nedbør, må vi forvente en økning av brannaktiviteten over hele området.

RICK RYCROFT / AP

Han sier brannene rundt Sydney har potensial til å fortsette i ukevis. Ilden genererer en betydelig mengde røyk som vil bli plagsom. Akkurat nå raser over 100 branner i regionen, viser et oppdatert kart fra brannvesenet i New South Wales.

Reuters/NTB Scanpix

Norske veteraner bidrar

Fire brannmenn fra Norge er blitt hentet til et av de brannherjede områdene i Australia for å hjelpe til med opprydningen.

– Vi er en del av et internasjonalt nettverk av veteraner og ble invitert til å komme for å bidra på ett av de stedene brannene har herjet som verst, sier Frank Sandbye-Ruud fra Risør til NTB.

Brannvesenet i New South Wales

Laget på fire er akkurat ankommet Australia. De neste to ukene skal de jobbe i lokalmiljøet rundt småbyen Kempsey, 400 kilometer nord for delstatshovedstaden Sydney, og halvveis til Brisbane.

I slutten av november raste en av de verste brannene i dette området og etterlot seg hus og eiendommer rasert etter at den hadde fart forbi. Nå behøver mange i lokalbefolkningen hjelp til å komme i gang med gjenoppbygningen.

De fire norske veteranene blir med i et lag bestående av 22 personer som skal hjelpe folk som er rammet av brannene. Alle blir plassert ut i et område for åtte dager om gangen, før et nytt lag av frivillige kommer inn og tar over.