Krig, brann, terror. Men også kongelige fødsler, sportsjubel og en ny form for klimaaktivisme. Se bildene her.
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