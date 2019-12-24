Krig, brann, terror. Men også kongelige fødsler, sportsjubel og en ny form for klimaaktivisme. Se bildene her.

Januar: Den nederlandske designeren Iris van Herpen viste frem sine kreasjoner i Paris.
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Januar: Peru Dakar Rally går av stabelen, her på distansen mellom Pisco og San Juan de Marcona i Peru.
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Januar: Evakuering av hotellet Dusit i Kenyas hovedstad Nairobi etter terrorangrepet på kontor- og hotellkomplekset som kostet over 20 mennesker livet.
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Februar: 12 år gamle Fatima Ibrahim Hadi i det nordvestlige Jemen. Barn er største ofrene i den blodige krigen som har vart i snart fem år. Denne underernærte jenta veier bare 10 kilo.
KHALED ABDULLAH, REUTERS/NTB SCANPIX.
Februar: Donald Trump får applaus fra leder i Representantenes hus Nancy Pelosi, mens han holder sin tale om rikets tilstand.
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Februar: Adi Kazav og Lied Adi Hagbi er medlemmer i Israels havfrueforening.
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Februar: Publikum følger en cricket-match på arena Sammy Cricket Ground in Gros Islet, St. Lucia.
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Mars: Innbyggere i landsbyen Nhamatanda i Mozambique får mat fra Sør-Afrikas forsvar etter den voldsomme syklonen Idai.
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Mars: New Zealands statsminister Jacinda Ardern deltar på fredagsbønnen i Al-Noor moskeen i Christchurch, etter terrorangrepene mot moskeer i mars i år. 51 mennesker mistet livet da en høyreekstrem australier gikk til angrep.
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Mars: En slektning av dem som omkom da Etiopian Airlines-flyet styrtet, sørger på åstedet for flykatastrofen. 157 mennesker døde. Norske Karoline Aadland av en av dem.
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Mars: En gutt venter på hjelp sammen med moren sin, etter at de har forlatt byen Baghouz i Syria. Baghouz var siste skanse for terrorgruppen IS og falt i mars.
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April: Golfspilleren Tiger Woods jubler etter at han vant Masters-tittelen på Augusta National Golf Club i Georgia.
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April: 15. april ble pariserne sjokkerte tilskuere til at nasjonalhelligdommen Notre Dame i Paris begynte å brenne. Brannen startet i taket, og folk som sto langs Seinen var vitne til at det kjente spiret falt ned. Men kirken brant ikke helt ned, og det er bevilget store midler til å bygge den opp igjen.
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6. mai ble Archie Harrisson Mountbatten-Windsor født, sønn av prins Harry og kona Meghan. Dette bildet er tatt på en av guttens første utenlandsturer, nemlig til Sør-Afrika.
TOBY MELVILLE,
April: Etter å ha forskanset seg i Equadors ambassade i London i syv år, ble Julian Assange i Wikileaks pågrepet og fengslet. Her ankommer han retten i Westminster etter at han ble arrestert i London.
HANNAH MCKAY / X03696
Mai: USAs president Donald Trump mottar hyllest etter å ha talt til et valgkampstevne i Pennsylvania.
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Juni: Dronning Elizabeth II og USAs president Donald Trump under Trumps statsbesøk i London i sommer.
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Juni: Liverpools spillere feirer seieren over Tottenham i Champions League.
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Juni: USAs president Donald Trump møtte Nord- Koreas diktator Kim Jong Un i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea etter det som fremsto som en spontan invitasjon til et treff.
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Juli: San Fermin-festivalen i Pamplona.
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Juli: Da Theresa May ga seg som statsminister, meldte Boris Johnson seg på konkurransen om å bli ny leder i Det konservative partiet og dro på valgkampturné. Den gikk han seierende ut av, og fikk i desember rent flertall i Underhuset etter en kaotisk brexit-høst.
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Juli: Greta Thunberg, som ble årets navn i Time, overvar spørretimen i det franske parlamentet.
PHILIPPE WOJAZER / X00303
Juli: Serena Williams i kvartfinalen i Wimbledon.
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August: Melania Trump hilser på Canadas statsminister Justin Trudeau under G7-toppmøtet i Biarritz i Frankrike i slutten av august.
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August: Brannfolk kjemper mot en av mange skogbranner som har herjet California i år. Overtidsbruken til brannfolkene har økt med 65 prosent det siste tiåret, et tegn på omfanget av problemet.
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September: Orangutanger på Salat Island i Indonesia. De venter på å slippe ut i naturen, etter å ha blitt reddet av Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
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Oktober: Opprørspoliti slår ned på demonstranter som demonstrerer mot dommen etter folkeavstemningen om catalansk uavhengighet.
ALBERT GEA / X01398
September: En frosk etter regnvær i Lalitpur i Nepal.
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September: Tilhengere av Venezuelas president Nicolas Maduro bruker et bilde av uavhengighetshelten Simon Bolivar for å vise sin støtte.
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Oktober: En demonstrant i Kashmir etter at Indias regjering satte til side provinsens spesielle juridiske status.
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November: Demonstranter i Bagdad antente flere branner, mens regjeringsstyrker skjøt med skarpt og brukte tåregass. Det har vært voldsomme protestert mot regjeringen de siste ukene.
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November: En oversvømt Markusplassen i Venezia. Bildet er tatt tre dager etter at byen opplevde sin verste flom på 50 år.
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Juli: Verdensmesterskapet i svømming. Bildet viser Kate Shortman og Isabelle Thorpe fra Storbritannia.
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Desember: Andy Ruiz Jr. i kamp med Anthony Joshua om verdensmestertittelen i tungvekt.
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