Mike Boerboom er tredje generasjons grisebonde i Minnesota, og har tusenvis av griser som nærmer seg slaktealder. Forrige uke tok han med seg BBC inn i et av grisehusene sine.

– Slik det er nå, spørs det om noen av disse ender opp i næringskjeden, sa han alvorlig.

Tusenvis av griser og andre dyr blir drept og destruert hver dag. Det skyldes at slakteriene og kjøttskjærerne er stengt eller går med redusert kapasitet.

Ifølge The New York Times har syke slakteriarbeidere vist at de enorme industrianleggene for slakting og kjøttskjæring er «det svakeste leddet i nasjonens næringskjede».

De siste årene har denne bransjen blitt stadig mer sentralisert, med enorme anlegg. Det gir effektiv og billig produksjon, men gjør forsyningslinjene fra bonde til bord utsatt for sjokk som pandemier.

Smitten skyldes ikke at dyrene har med seg virus til slakteriet. Sannsynligvis er det arbeidsmiljøet som legger til rette for smitte mellom de ansatte.

Gunnar Kagge

Situasjonen er så ille at president Donald Trump bruker myndigheten som presidenter kan benytte seg av i nasjonale kriser, og beordrer slakterhusene til å holde åpent. Reaksjonen fra fagforeninger og politiske motstandere er at han setter arbeidernes liv i fare.

«Ved å gjøre dette har han overstyrt delstatene og noen av disse industrianleggene, som vet at det ennå ikke er trygt», skriver Richard Trumka, som er president i den store fagorganisasjonen A.F.L.-C.I.O.

Arbeiderne ved flere anlegg klager over at ledelsen ikke tar smittevern på alvor.

– Vi er rett ved siden av hverandre i garderoben, sier Brandon Vasquez til en lokal radiostasjon.

Han jobber for National Beef i Dodge City. Ifølge Vasquez er det markert med tape på gulvet hvor man skal stå for å holde avstand, men ingen håndhever reglene.

Tett, kaldt og helseskadelig

LANE HICKENBOTTOM, NTB scanpix.

Fra mange land kommer det meldinger om at kjøttskjærere og slaktere smittes. Nettmagasinet Wired spurte Nicholas Christakis om hvorfor. Han leder Human Nature Lab ved Yale-universitetet.

– En, to eller tre kjøttbedrifter, greit, det kan man forvente. Men disse smitteutbruddene er åpenbart et globalt fenomen, sier han.

Å skjære kjøtt er hardt kroppsarbeid. Det skjer i kalde lokaler med kraftige ventilasjonssystemer. Arbeiderne står tett langs samlebåndene, det harde arbeidet gjør at de puster tungt og ofte sliter med å beholde ansiktsmasken på slik den skal.

Dette bidrar til å gjøre dem ekstra utsatt for smitte.

Stans på Furuset

Tidligere uken ble det kjent at FG Kjøttsenter på Furuset i Oslo stanser all produksjon inntil videre, etter at flere ansatte er blitt smittet av koronaviruset.

– Vi samarbeider nå med lokalt smittevernteam og bydelsoverlegen for å følge opp situasjonen, sier styreleder Ståle Gausen i en pressemeling.

– Vi har dessuten løpende dialog med Mattilsynet. De fastslår at det er ingen kjente tilfeller av smitte via matvarer eller emballasje. Situasjonen påvirker derfor ikke produktsikkerheten, fortsetter han.

FG er eid av Grilstad og Fatland, de skjærer kjøtt som er slaktet andre steder.

Tyskland vil teste alle

Også i Tyskland må slakterier stenges etter utbrudd blant ansatte. Mens landet er i ferd med å åpnes opp etter å ha vært «stengt ned» på grunn av epidemien, må mange slakteriarbeidere holde seg hjemme.

Deutsche Welle melder at det arbeides med planer for å teste alle ansatte ved slakterier og bearbeidingsfabrikker.