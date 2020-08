Bolsonaro kaller brannene i Amazonas en løgn

Brasils president Jair Bolsonaro nekter for at det brenner i Amazonas til tross for at hans egen regjering har data som viser at det motsatte.

Brasils president Jair Bolsonaro nekter for at det brenner i Amazonas til tross for at hans egen regjering har data som viser at det motsatte.

– Denne påstanden om at Amazonas brenner opp er en løgn, og vi må bekjempe den med fakta, sa Bolsonaro tirsdag, ifølge Reuters.

Den høyrepopulistiske president kom med lignende uttalelser i fjor. Det førte til internasjonal kritikk blant annet fra Frankrikes Emmanuel Macron og andre verdensledere.

Kommentaren fra presidenten kommer samtidig som øyevitner i avsidesliggende deler av Amazonas beskriver at store området er teppelagt av røyk om dagen og at himmelen gløder om natten.

Brannene i Amazonas var i august i fjor de verste på ni år, og august i år ser ut til å bli verre, skriver Reuters. Mer enn 10.000 branner ble registrert de første ti dagene denne måneden. Det er 17 prosent mer enn på samme tid i fjor, viser tall fra Brasils nasjonale romforskningsinstitutt Inpe.

I en tale til andre søramerikanske ledere tirsdag oppfordret Bolsonaro dem til å fly over Amazon.

– De vil ikke se en eneste flamme, og heller ikke en brøkdel av en hektar avskoging, sa Bolsonaro.

Eksperter peker på at brannene ikke er naturlige i regnskogen, men blir påtent for å rydde plass til beitemark.