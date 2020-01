Tre kulehull er tydelige i kontorvinduet til Karamba Diaby, medlem av Forbundsdagen for det sosialdemokratiske partiet SPD. Diaby er fra byen Halle an der Saale i delstaten Sachsen-Anhalt. Han har senegalesiske røtter.

Skuddene mot kontoret hans i hjembyen skapte bestyrtelse over hele Tyskland i januar.

I dette tilfellet kom ingen til skade, men listen over tyske politikere som skades og trues av ekstremister vokser. I fjor ble 1200 politisk motiverte angrep mot folkevalgte registrert, melder Deutschlandfunk.

Marvin Gaul, Reuters / NTB scanpix

Bekymringen over vold og trusler mot politikere fikk SPDs generalsekretær Lars Klingbeil til å innkalle alle partiene – med unntak av høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD) – til et krisemøte i Berlin torsdag. – Alle demokratiske partier må stå sammen og gi et klart signal i kampen for demokratiet, sa Klingbeil.

WOLFGANG RATTAY, Reuters / NTB scanpix

Høyreekstreme sto bak de mest dramatiske voldssakene: Drapet på Walter Lübcke (CDU) i Kassel i fjor og angrepet på Henriette Reker (partiløs) i Köln i 2015. Reker ble knivstukket i valgkampinnspurten i 2015. Hun vant valget mens hun lå i koma og er i dag borgermester i Köln.

Fakta: Vold og trusler mot tyske politikere Politiet registrerte 1241 tilfeller av voldelig angrep mot folkevalgte i 2019. Politikere fra det kristeligdemokratiske partiet CDU er mest utsatt (161 angrep). Deretter følger politikere fra høyrepopulistiske AfD, Alternativ for Tyskland, (143 angrep). Deretter følger sosialdemokratiske SPD (118), De grønne (97) og venstrepartiet Die Linke (45). 440 av angrepene ble utført av høyreekstreme. 246 ble utført av venstreekstreme, seks var motivert av religion og 11 av «utenlandske ideologier». 538 av angriperne er ikke kategorisert. Kilde: ZDF

Trues til de går av

I flere tilfeller har borgermestre på små steder trukket seg etter trusler.

Arnd Focke (SPD) , borgermester i Estorf i Niedersachsen, ga seg ved årsskiftet. Hakekors på bilen, trusler og nattlig telefonterror ble for mye. Focke tror bakgrunnen er hans engasjement for flyktninger, sier han ifølge Tagesspiegel.

Martina Angermann (SPD) , borgermester i Arnsdorf nær Dresden i Sachsen, ga opp vervet i fjor høst. I 2016 fordømte hun et lokalt borgervern som lenket en psykisk syk irakisk flyktning til et tre. I årene etter er hun kontinuerlig blitt truet av høyreekstreme.

Markus Nierth (partiløs), borgermester i Tröglitz i Sachsen-Anhalt, ble utsatt for trusler av medlemmer av nazipartiet NPD og andre høyreekstreme i 2015. Han ville integrere 40 flyktninger i landsbyen. Asylmottaket ble tent på. Nierth trakk seg av hensyn til familiens sikkerhet.

Borgermester søkte om våpentillatelse

Christoph Landscheidt (CDU), borgermester i Kamp-Lintfort i Nordrhein-Westfalen, forsøkte seg på en egen tilnærming. Han søkte om bæretillatelse for våpen etter å ha blitt truet av høyreekstreme kontinuerlig etter EU-valgkampen våren 2019.

Landscheidt fikk avslag og anket, men trakk anken etter at saken skapte offentlig debatt.

ØYVIND TVETER

I denne videoen om høyreekstremismen i det østlige Tyskland er den tidligere borgermesteren Markus Nierth intervjuet:

AfD ikke invitert

Folkevalgte fra CDU er mest utsatt for angrep, men på andre plass følger politikere fra AfD. Likevel ble AfD ikke invitert til krisemøtet.

Initiativtager Klingbeil begrunner det med at AfD ikke tar avstand fra hets og vold. De bidrar i stedet til et råere debattklima og til å splitte samfunnet. I et intervju med Deutschlandfunk nevner Klingbeil to ferske eksempler: da en sosialdemokrat fikk en tegning av en galge i postkassen, kommenterer en AfD-politiker at galge er for heftig, steining ville vært bedre for folket.

ANNEGRET HILSE, Reuters / NTB scanpix

Klingbeil viser også til at da skuddene gjennom kontorvinduet til Karamba Diaby ble kjent, spurte AfD-politikere om ikke Diaby selv sto bak med mål om økt oppmerksomhet.

Fraksjonsleder for AfD i Forbundsdagen, Alice Weidel, mener at det å utelate AfD fra krisemøtet, nettopp er en fremgangsmåte som oppmuntrer angrep mot partiets politikere, skriver RND.