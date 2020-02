Fortellinger fra Wuhans begravelsesbyråer sår tvil om virusdødstallene

Begravelsesbyråer etterlyser folk til nattskift for å hente døde. Flere medier melder at krematoriene i Wuhan går døgnet rundt, og ansatte mener de reelle dødstallene er langt over det myndighetene går ut med.