Søndag morgen kom en irsk jogger over et nokså oppsiktsvekkende syn: I fjæra langs klippene vest for Ballycotton i Cork lå et 77 meter langt lasteskip, tilsynelatende forlatt.

Skipet kilte seg fast i steingrunnen utenfor klippene uten mannskap om bord. Det er ikke fare for utslipp til sjøen i området, ifølge den irske kystvakten. Det skriver avisen Irish Examiner søndag ettermiddag.

Spøkelsesskipet heter «MV Alta» og er et lasteskip bygget i 1976. Ifølge nettsiden Marine Traffic var skipets sist registrerte posisjon for ett år og fem måneder siden ved Gibraltar, da det gikk under Tanzaniansk flagg.

For seks måneder siden ble det sett drivende utenfor Afrika-kysten. Nå har det altså endt opp ved Cork i Irland.

Uklarheter rundt forhistorien

Skipet skal ha vært på vei fra Hellas til Haiti i 2018, og fikk problemer rundt 1400 nautiske mil sørøst for Bermuda i 2018, ifølge Irish Examiner. Da var det ti personer i mannskapet om bord. Disse skal ha blitt reddet av den amerikanske kystvakten etter 20 dager ute av drift, skriver avisen.

Avisen The Journal skriver at skipet skal ha blitt forsøkt tauet i havn, men at dette ikke lot seg gjøre. Stormen Leslie var også på vei, og skipet ble forlatt.

HMS Protector/Royal Navy

«MV Alta» er registrert i Tanzania, ifølge avisen, men ingen har så langt klart å spore opp eierne. Ifølge NRK skal tidligere forsøk ha ført til spekulasjoner om skipet kan ha blitt kapret.

Ifølge Irske Independent skal skipet skal ha overlevd kapringsforsøk ved Afrika-kysten. I artikkelen spekuleres det i at et av forsøkene skal ha vært gjort av pirater som ga seg ut for å være et sikkerhetsmannskap ansatt av eierne for å beskytte skipet. Avisen gjengir ikke kildene til disse opplysningene, og det er gjennomgående vanskelig å finne god dokumentasjon på historien til det mystiske skipet.

Fakta: Spøkelsesskip Et spøkelsesskip er et skip som blir funnet drivende og forlatt uten besetning og passasjerer. Begrepet er ofte blitt brukt i film og litteratur, det mest kjente eksempelet er «Den flyvende Hollender». Fortellingene har likevel røtter i virkeligheten. Det kanskje mest kjente tilfellet av er «Mary Celeste», som ifølge National Geographic ble funnet drivende utenfor Portugal i 1872.

John Tattan, sjef for RNLI Lifeboat Operations i området der skipet drev i land, sier at skipet skal ha drevet fra Afrika-kysten, vest for kysten av Spania, så vest for kysten av England og opp til den irske kysten.

– Jeg har aldri noen gang sett noe (skip, journ.anm.) forlatt på denne måten, sier Tattan.

Den irske avisen The Journal skriver at skipet drev i land i stormen Dennis. Ifølge irske Independent skal «MV Alta» være det største spøkelsesskipet som har drevet i land i Irland på over et århundre.

NTNU

– Rart at det ikke har drevet i land før

Instituttleder ved Institutt for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Sverre Steen, sier til Aftenposten at det er veldig sjeldent at skip driver så langt på egen hånd, og uten noe maskineri som holder det i gang.

– Skipet er tydeligvis tett, i og med at det er et stålskip, og det har ikke vært behov for pumping. Men vanligvis blir skip tatt vare på, og det er spesielt at man ikke har klart å spore en eier, sier Steen. Han forsker blant annet på skips sjøegenskaper.

Han synes det er rart at skipet ikke har drevet i land før.

– Det har trolig drevet i vestlig vind fra Afrika, og deretter blitt fraktet nordover med strømmen, sier han.

John Tattan sier til Irish Examiner at det er «utrolig at ingen av fiskefartøyene på sørkysten av Irland har oppdaget skipet» før det grunnstøtte ved klippene.

HMS Protector/Royal Navy

Oppdaget av den britiske marinen

Skipet skal altså ha drevet hvileløst rundt på havet i over 17 måneder før det endelig grunnstøtte.

I september 2019, 11 måneder etter at skipet var forlatt, ble det oppdaget av det britiske marineskipet «HMS Protector» midt i Atlanterhavet. Mannskapet la ut bildene på Twitter, og omtalte hele hendelsen som «pussig».

Opprinnelig visste ikke den britiske marinen hvor skipet kom fra, og omtalte skipet som et «tilsynelatende forlatt handelsfartøy». To dager senere slo de fast at det var «MV Alta» de hadde funnet.

Hva skjer med skipet nå?

– Det forekommer at man strides om ansvaret for slike havarier, sier Sverre Steen.

Ifølge The journal er skipet nå den irske marineministerens ansvar. Men hva skjer med det?

Myndighetene i Cork har foretatt risikovurderinger knyttet til blant annet forurensning og oljeutslipp, og overvåker skipet kontinuerlig ifølge avisen. Det skal gjøres en ytterligere vurdering av forurensningsrisikoen, og myndighetene har hentet inn en skipsentreprenør som skal vurdere havariet. Tirsdag vil mannskaper gå om bord i skipet, ifølge avisen.

Myndighetene advarer folk i området om å holde seg unna havaristen, ettersom det er usikkert hvilken forfatning fartøyet er i, og det ligger ved en risikofylt og vanskelig tilgjengelig del av kystlinjen.

– Finner de ingen eier overlates ansvaret til landet skipet har havarert i. I mange tilfeller blir slike skip brutt ned av sjøen fordi de er vanskelige å få flytende igjen, og dermed vanskelige å redde. Det skjedde for eksempel med et russisk slagskip i Finnmark. Men får de det flytende, kan man få det brutt opp, sier Steen.

Norsk forhistorie

«MV Alta» har trolig en norsk forhistorie. Det ble nemlig bygget som MS Tananger ved Trønderverftet A/S, Hommelvik i 1976.

Skipet har vært solgt flere ganger og har hatt navn som Pomor Murman og Polar Trader, Avantis og Elias.

Det har hatt eiere på Malta, i Helleas og i Panama. I 2017 ble det solgt til Alta Shipping LLC i Zanzibar, Tanzania. Og der stopper opplysningene.