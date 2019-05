På to ferske meningsmålinger er advokaten og internettkjendisen Rasmus Paludans parti Stram kurs over det danske sperregrensen på 2 prosent.

Det unge partiet ønsker blant annet å forby islam i Danmark, og de ønsker å utvise alle ikke-vestlige personer uten danske statsborgerskap, som i dag har oppholdstillatelse.

Fakta: Valgordningen i Danmark Folketinget, danskenes parlament, har 179 representanter. 2 velges fra Grønland, 2 fra Færøyene, de resterende 175 fra fastlandet. 135 av disse velges gjennom et kretssystem, som ligner på det norske systemet. Hele 40 er imidlertid utjevningsmandater, som gjør den danske nasjonalforsamlingen til en av mest proporsjonale i Europa i sammensetning. Hvis et parti får mer enn 2 prosent oppslutning, er det med i fordelingen av disse. I praksis betyr det at når et parti først kommer over grensen, så vil det normalt sett aldri får mindre enn fire representanter i folketinget. Det danske valget skal senest avholdes 17. juni 2019, som er fire år etter forrige valg. Det er statsministeren som skriver ut nyvalg. På 2000-tallet har det stort sett vært valg vært hvert fjerde år, men tidligere var det vanlig med valg oftere – de ble skrevet ut når det var en parlamentarisk krise eller når det var fordelaktig Forden sittende regjeringen.

I en måling fredag for avisen Berlingske fikk partiet 3,9 prosent oppslutning. I en felles måling dagen før for avisen Politiken og dansk TV 2 fikk partiet 2,7 prosent. Det er spesielt de etablerte innvandringsmotstanderne Dansk Folkeparti, som denne perioden er støtteparti for landets blå regjering, som ser ut til å tape på det.

Påskeopptøyer i København

Paludan fikk i påsken oppmerksomhet utover Danmarks grenser. Han avholdt en markering i København-bydelen Nørrebro, som ble møtt av motdemonstranter. Kraftige sammenstøt mellom dem og politiet, førte til at politiet måtte stanse markeringen og eskorterte Paludan vekk. I kjølvannet var det ildspåsettelser og sammenstøt med politiet flere steder i København. Et 20-tall ble pågrepet.

Blant etablerte danske politikere og partier er fordømmelsen av Paludan nær unison. Lars Løkke Rasmussen, statsminister i Danmark, er blant dem som har markert tydelig avstand – men samtidig forsvart Paludans rett til å demonstrere.

– Jeg kan ikke helt forestille meg at jeg skal gå i noen slags dialog med Paludan. Jeg aner ikke hva prosjektet hans går ut på, utover «muslim-bashing» og provokasjon for provokasjonens skyld, uttalte han nylig til TV 2.

Dømt for rasisme

Paludan er nylig dømt til 14 dagers betinget fengsel for rasisme.

Markeringen hans i påsken var den 17. demonstrasjonen han avholdt i år. Noen uker tidligere sto han i spissen for en markering hvor en Koran pakket i bacon ble satt fyr på, og hvor deltagere skal ha sunget «de skal ikke integreres, de skal hjem».

Brenning av Koranen offentlig er blitt et av hans fremste kjennetegn, senest 1. mai gjentok han øvelsen, og han har flere ganger oppfordret til å urinere på muslimenes hellige bok.

I 2018 avholdt han 53 markeringer. En oversikt rikskringkasteren Danmarks Radio har innhentet, viser at politiregningen for å beskytte hans rett til å demonstrere i 2018 og hittil i 2019 er beløpt seg til rundt 24 millioner danske kroner.

Ofte er det bare han selv som deltar, eventuelt med en liten gruppe personer. Mange av markeringene er blitt lagt til områder hvor en stor del av befolkningen har innvandrerbakgrunn, ofte til områder på danske myndigheters «getto-liste», og han blir regelmessig møtt av motdemonstranter.

Han filmer seansene og legger klipp opp på nettstedet Youtube og deler dem på Facebook. Flere hundre slike videoer i løpet av de to siste årene gjort ham til kjendis i Danmark. Fredag ble det imidlertid kjent at Facebook har blokkert ham i én måned for å dele innhold i strid med reglene.

– Politikk, ikke provokasjon

Paludan, som blant annet kaller seg «frihetens soldat», forsvarte markeringene sine slik i et TV-intervju hos Danmarks Radio for en uke siden:

– I et demokrati må man hver dag finne seg i å bli krenket av andre menneskers ytringer. Mye av det som statsministeren sier, krenker meg. Jeg provoserer ikke, jeg ytrer meg bare om vår politikk.

– Hvis alle muslimer forlot Danmark og reiste hjem, hvor mange dansker ville være lei seg for det, sa han videre.

Bakgrunnen for dommen for rasisme var, ifølge Berlingske, at han i en video trakk en parallell mellom afrikanere og lav intelligens. Paludan har anket dommen.

Fikk 164 stemmer

Paludans parti ble stiftet i 2017. Samme år stilte det ved lokalvalget i flere kommuner, men ble ikke valgt inn noe sted.

Det beste resultatet fikk de i København, hvor Paludan selv sto på topp, hvor de fikk 164 stemmer. Paludan måtte blant annet se seg slått av tøyselisten Sunsine party, som gikk til valg på «mer glede og solskinn til byen».

I de to årene som er gått, har han imidlertid markert seg kraftig. I slutten av april ble det klart at han og partiet har samlet inn de mer enn 20.000 underskriftene som trengs for å stille partiliste til folketingsvalget. At Stram kurs har samlet inn nok underskrifter, vil blant annet gi partiet tid på TV.

Folketingsvalget skal senest avholdes i midten av juni. Ifølge målingene de siste månedene ligger venstresiden an til å få et flertall og sosialdemokratene dermed an til å overta regjeringsmakten.

Men også et annet nytt parti på høyresiden ligger, ifølge målingene, an til å komme inn: Nye borgerlige. De ledes av en utbryter fra de regjeringspartiet Konservative, og de går til valg på et nasjonalkonservativt program.