Det er første gang siden Falklandskrigen i 1982 at Underhuset samles på en lørdag. Det skjer ifølge Sky News fra klokken 10.30 (norsk tid) for å ta stilling til brexitavtalen som statsminister Boris Johnson og EU kom frem til torsdag.

Debatten starter med en innledning fra Johnson. Det er ventet at han vil svare på spørsmål fra parlamentsmedlemmer om brexitavtalen i et par timer. Hoveddebatten om avtalen vil komme etter spørsmålsrunden. Også den vil vare i noen timer.

Fakta: Dette er de viktigste punktene i brexitavtalen med EU EU har gått med på å endre den omstridte avtalen om grensen mellom Irland og Nord-Irland. Til gjengjeld må Nord-Irland forbli i EUs indre marked med samme tolltariffer.

EUs merverdi-regler, altså VAT, vil gjelde for Nord-Irland.

Storbritannia, på vegne av EU, være ansvarlig for å administrere og kreve inn merverdiavgiften.

Det skal innføres spesielle regler for noen typer varer.

Det vil bli regelmessige toll- og avgiftssjekker på grensen mellom Storbritannia og Nord-Irland. Det vil altså bli en «grense i Irskesjøen» mellom Storbritannia og Irland/ Nord Irland.

Avtalen skal revideres av en felles komité, men ingen parter vil få veto.

Akkurat nå jobbes det intenst fra statsministeren og hans støttespillere for å få flertallet i Parlamentet til å si ja til avtalen. Johnson trenger cirka 320 stemmer for å gå seirende ut av brexit-avstemningen.

Ermindo Armino, AP

Kan bli nødt til å utsette

Hvis forslaget blir vedtatt av parlamentsmedlemmer uten endringer, vil lørdagens ja-seier være den første fasen av å få avtalen inn i loven. Parlamentet må da samles på nytt i neste uke for å vedta loven som vil sikre utmeldingen fra EU.

Hvis regjeringens forslag blir vedtatt med endringer, blir brexit ifølge BBC mest sannsynlig forsinket. Dermed får ikke Johnson sitt ønske om brexit 31. oktober oppfylt.

Hvis parlamentsmedlemmer avviser avtalen, kan de få mulighet til å stemme for en brexit uten avtale. Dette er et subsidiært forslag fra regjeringen.

Labour-medlem Peter Kyle har fremmet et endringsforslag til det alternative forslaget som avviser å forlate uten avtale og sier at enhver "endelig avgjørelse" om Storbritannias og EUs fremtidige forhold bør være gjenstand for en bekreftende folkeavstemning.

Parlamentsmedlemmer har imidlertid tidligere avvist forslagene om å forlate EU uten en avtale, så det er lite sannsynlig at det vedtas. Dermed må statsministeren enda en gang skrive til EU for å be om ny brexit-forlengelse.

Johnson må regne med hard motstand fra Labour før avstemningen lørdag ettermiddag. Fredag ​​kveld tvitret nemlig Labour-leder Jeremy Corbyn at de var «samlet om å motsette seg» Johnsons brexitavtale.

Ber om støtte i åpent brev

I et åpent brev til The Suns lesere forklarer Johnson hvorfor folkevalgte bør stemme for brexitavtalen han og EU er blitt enige om, skriver NTB.

I brevet skriver Johnson blant annet at dette er de folkevalgtes mulighet til å levere som lovet ut fra resultatet fra folkeavstemningen fra 2016, nemlig å forlate EU.

– Men det er også en god avtale for samtlige deler av landet vårt, skriver han.

Johnson uttaler videre at lørdag er «dagen vi har en sjanse til å samle landet igjen».

– Jeg ber alle se mot slutten av dagen i dag og se for seg hvordan det vil være hvis den nye avtalen blir godkjent. Om under to uker, 31. oktober, kan vi være ute av EU. Et vanskelig, splittende og – ja – smertefullt kapittel i vår historie er ved veis ende, skriver han.

– Vi må få brexit unnagjort, avslutter han.

Avstemning tidligst etter fem timer

Mens han fredag formiddag manglet 33 stemmer, viser en oversikt fra BBC lørdag morgen at Johnson kan ha 302 stemmer i boks. Og så er det uklart hvordan 36 av de folkevalgte kommer til å stemme.

Johnson har et håp om å kunne overtale de 21 Toryene som ble kastet ut av partiet tidligere i høst. Nicholas Soames, som er en av dem, har indikert at han vil stemme for avtalen. Ifølge BBC sier han at flere av de andre 20 vil også gjøre det.

Fredag ettermiddag opplyste Det britiske parlamentsmedlemmet John Mann fra Labour til The Guardian at han tror minst ni Labour-medlemmer vil stemme for avtalen.

Fredag skrev Financial Times at de hadde kalkulert seg frem til at 321 parlamentsmedlemmer kommer til å stemme mot avtalen, mens 318 er for. Avisen tok da utgangspunkt i at syv Labour-representanter vil stemme i favør av Johnsons avtale med EU.

Underhuset har 650 medlemmer, som er innvalgte parlamentsmedlemmer fra England, Wales, Skottland og Nord-Irland.

Det er ventet at disse vil bruke god tid på å diskutere brexit før de skal avgi sin stemme. Tidspunktet for stemmeavgivning avhenger av hvilke endringer på kjøreplanen som blir valgt av speaker John Bercow, men det er ventet at det skjer etter klokken 15.30 norsk tid. Da skal Underhuset ha sittet sammen i minst fem timer.