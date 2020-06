25. mai erklærte Japans statsminister Shinzo Abe unntakstilstanden for å være over etter drøyt halvannen måned. Da hadde landets politiske leder måttet tåle en rekke skyllebøtter for svak håndtering av krisen.

I begynnelsen av februar ble cruiseskipet Diamond Princess satt i karantene i Yokohama. Det endte med at minst 700 ble smittet, og pasientstrømmen overveldet lokale helsemyndigheter.