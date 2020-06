Mannen bak sommerens bokbombe har rykte på seg for å være lettere å respektere enn å like. For ingen er i tvil om at John Bolton (71) er usedvanlig intelligent.

Samtidig er det ikke vanskelig å finne uttalelser om at han er lite sympatisk.

Da Bolton ble utnevnt til sikkerhetsrådgiver for Donald Trump i april 2018, siterte The Atlantic en venn av ham. Bolton kunne kommet til topps tidligere «om han ikke var en slik ...», og her brukte vennen et ord for det mannlige kjønnsorgan.

Fakta: John Bolton 71 år gammel tidligere sikkerhetsrådgiver og FN-ambassadør.

Født i Baltimore, faren var brannmann.

Bolton var avhengig av stipender for å få en god utdannelse.

Han er utdannet jurist fra prestisjeuniversitetet Yale.

Han har tidligere gitt ut to bøker: «How Barack Obama is Endangering Our National Sovereignty» og «Surrender Is Not an Option».

Nå er han aktuell med sin bok om tiden med Donald Trump: «The Room Where It Happened».

Bolton giftet seg for annen gang i 1986 og har en datter.

Larry Downing, Reuters/NTB scanpix

Arbeidsgiverne hans, som inkluderer alle republikanske presidenter siden Ronald Reagan ble innsatt i 1981, har gledet seg over hans enorme arbeidskapasitet.

Det er en del historier om at han ikke er lett å jobbe for. Han skal ha svært kort lunte, og når han eksploderer, er det ikke godt å være i nærheten.

FN-ambassadøren som ikke liker FN

I mars 2005 ble Bolton nominert til jobben som FN-ambassadør av president George W. Bush. Det var mildt sagt kontroversielt med tanke på at han hadde sagt dette: «Det er ingen forente nasjoner. Det er et internasjonalt fellesskap som til tider kan bli ledet av den eneste makten som er igjen i verden, det er USA, når det passer våre interesser og vi kan få med andre.»

Bolton fungerte i jobben mens Bush prøvde å få utnevnelsen godkjent i Senatet. Etter halvannet år ga de opp.

Barten i veien for toppjobb

Før jul i 2016 skrev flere medier at Donald Trump vurderte ham som ny utenriksminister. Han var også en het kandidat da den første sikkerhetsrådgiveren, Michael Flynn, måtte gi seg etter tre uker. Men Trump likte ikke hvalrossbarten, sier ryktene.

Trump spent more time deriding Bolton’s mustache in the transition than focusing on why he didn’t want him as nsa. Kelly was said by multiple sources to have played role in souring Trump on Kelly - Kelly had a bigger problem with him than Trump did. — Maggie Haberman (@maggieNYT) March 22, 2018

Bolton selv spøkte det bort og takket for rådet fra «de totalt upartiske mediene»:

I appreciate the grooming advice from the totally unbiased mainstream media, but I will not be shaving my #mustache. — John Bolton (@AmbJohnBolton) December 22, 2016

Kevin Lamarque, Reuters/NTB scanpix

Krigshisser som slapp unna Vietnam

Gjennom de siste 40 årene har han markert seg som en av Det republikanske partiets mest militante tenkere. Ikke minst har han ivret for å bruke militærmakt mot Iran, og han er fortsatt en sterk forsvarer av krigen i Irak.

Han var en ivrig tilhenger av Vietnamkrigen, men kom seg unna aktiv tjeneste ved å melde seg for nasjonalgarden.

Den store forsoneren

Siden han var 15 år gammel og drev valgkamp for erkekonservative Barry Goldwater i 1964, har han vært et hatobjekt for meningsmotstandere litt til venstre på den politiske skalaen.

Det nye for ham nå er at han også blir hetset av tidligere venner på høyresiden. Fredag tvitret utenriksminister Mike Pompeo om at Bolton er både en forræder og løgner.

It is both sad and dangerous that John Bolton’s final public role is that of a traitor who damaged America by violating his sacred trust with its people. To our friends around the world: you know that President @realDonaldTrump's America is a force for good in the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 19, 2020

Reaksjonene er minst like sterke fra den andre fløyen i Det republikanske partiet.

I The Washington Post ønsker spaltisten Max Boot med dårlig skjult sarkasme Bolton hjertelig velkommen inn i den republikanske «never Trump»-leiren.

«Men det er noe du kanskje ikke forstår», skriver Boot.

Han mener at Bolton argumenterer svært godt for at Trump er fullstendig uegnet som president. Men da blir Bolton samtidig medskyldig i galskapen, i og med at han har vært med på alt sammen uten å varsle offentligheten før nå.

For demokratene og venstrefløyen kan Boltons bok fremstå som et helt ammunisjonslager før høstens valgkamp. Men heller ikke de omfavner ham. De minner om at han ikke løftet en finger for å hjelpe under riksrettssaken mot president Trump.

Han bare gjemte poengene for å tjene penger på boken, mener de.

Trump liker plutselig The New York Times

Tilsynelatende har Bolton til og med fått Donald Trump til å ta erkefienden The New York Times på alvor. I stedet for å tvitre om «The failing New York Times» bruker presidenten avisen som sannhetsvitne om at boken er gørrkjedelig.