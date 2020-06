Oxford-studenter vil fjerne statue av Cecil Rhodes

Studentkampanjen «Rhodes Must Fall» har pågått siden 2015, men har fått større aktualitet i forbindelse med til den globale bevegelsen mot rasisme som har skutt fart etter drapet på afroamerikanske George Floyd i USA. Gruppen ser statuen som et symbol på rasisme.

Cecil Rhodes bidro på 1800-tallet til utvidelsen av det britiske imperiet i det sørlige Afrika og var statsminister i Kappkolonien fra 1890 til 1896. Han tjente en formue på gruvedrift og stiftet British South Africa Company, som i sin tur sto bak opprettelsen av Rhodesia i det som i dag er Zimbabwe og Zambia.

I sitt testament skrev han blant annet at angelsakserne var «den fremste rasen i verden» og at «jo mer av verden vi bebor dess bedre er det for menneskeheten».

Slavehandlerstatue veltet i Bristol

Kravet fra studentene følger etter at en statue av slavehandler Edward Colston søndag ble veltet av demonstranter i byen Bristol. Colstons handel med slaver var en viktig inntektskilde for Bristol på 1600-tallet.

– Som etterkommer av jamaicanere som på et tidspunkt var slaver, kan jeg ikke benekte at statuen var en fornærmelse mot meg, sa ordfører Marvin Rees i Bristol, som understreket at han likevel ikke kunne støtte hærverk.

Demonstrantene dumpet bronsestatuen i elven Avon, som renner gjennom byen. På pidestallen ble det hengt skilt som uttrykte støtte til Black Lives Matter-bevegelsen.

I London vandaliserte demonstranter mandag en statue av Winston Churchill.

Ramponeringen av statuene har blitt fordømt av blant annet landets statsminister Boris Johnson og innenriksminister Priti Patel.

– Jeg verken støtter eller vil føye meg etter de som skjender offentlige monument, sa Johnson i etterkant av hendelsene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– I dette landet har vi demokrati. Hvis du ønsker å endre omgivelsene i byene, kan du stille til valg, eller stemme for noen som vil gjøre det, understreket han.

Varsler protester i Oxford

Gruppen Rhodes Must Fall har varslet at de tirsdag vil gjennomføre fredelige protester for fjerningen av statuen av Cecil Rhodes.

– På en dag hvor mange ledende embetsmenn kritiserer veltingen av Edward Colston-statuen i Bristol, ønsker vi med dette oppropet å få gjennom endringer via de riktige kanalene, sier gruppen.

– Så lenge statuen står, støter universitetet fra seg de som inntil i dag har blitt forfulgt og undertrykt av overbevisningene til Rhodes.

Rhodes Must Fall understreket i brevet mandag at rasisme er et vedvarende og omfattende problem for svarte studenter og ansatte på universitetet i Oxford, og at svarte studenter er underrepresentert ved skolen.

De er kritiske til at universitetet ikke har gjort nok for å takle utfordringene knyttet til rasisme og diskriminering.